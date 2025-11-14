R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l V i c e p r e m i e r S a l v i n i s o n o d i b u o n s e n s o e n e l p i e n o i n t e r e s s e d e g l i i t a l i a n i , m a a n c h e d e l p o p o l o u c r a i n o . L a p a c e v a r i c e r c a t a p r i o r i t a r i a m e n t e n e l l a d i p l o m a z i a e n o n n e l l ’ i n v i o d i n u o v e a r m i , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l o s c a n d a l o c o r r u z i o n e i n U c r a i n a , c h e n o n c a p i s c o c o m e s i p o s s a p a r a g o n a r e a l l a m a f i a i n I t a l i a , e s u c u i è n e c e s s a r i a t r a s p a r e n z a ” . C o s ì E u g e n i o Z o f f i l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e O s c e e c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e D i f e s a .