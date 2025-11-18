M a d r i d , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y d o m a n i i n c o n t r e r à i l p r e s i d e n t e t u r c o R e c e p T a y y i p E r d o g a n p e r d i s c u t e r e d e l l e p o s s i b i l i t à d i p a c e i n U c r a i n a . " D o m a n i i n c o n t r e r ò i l P r e s i d e n t e E r d o g a n . P a r l e r ò c o n l u i d e l l e p o s s i b i l i t à p i ù a m p i e p e r g a r a n t i r e a l l ' U c r a i n a u n a p a c e g i u s t a . C r e d o c h e s a r à u n a c o n v e r s a z i o n e p i u t t o s t o a p p r o f o n d i t a " , h a d i c h i a r a t o Z e l e n s k y d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n i l p r i m o m i n i s t r o s p a g n o l o P e d r o S a n c h e z . I l c a p o d e l l o S t a t o u c r a i n o h a s o t t o l i n e a t o d i a v e r e b u o n i r a p p o r t i c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a T u r c h i a . " A b b i a m o a l c u n i s e g n a l i d a g l i S t a t i U n i t i . V e d r e m o d o m a n i " , h a a g g i u n t o .