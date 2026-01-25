V i l n i u s , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l s o s t e g n o a l s i s t e m a e n e r g e t i c o u c r a i n o e a l l a d i f e s a a e r e a d e l P a e s e s o n o i t e m i a l c e n t r o d e l l ' i n c o n t r o a V i l n i u s f r a i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y e i l c a p o d e l l o S t a t o l i t u a n o G i t a n a s N a u s e d a . L o h a r i f e r i t o l o s t e s s o Z e l e n s k y , a g g i u n g e n d o c h e l a L i t u a n i a p r e v e d e d i f o r n i r e a l l e c i t t à e a l l e c o m u n i t à u c r a i n e q u a s i 1 0 0 g e n e r a t o r i , d o p o c h e i r a i d r u s s i h a n n o l a s c i a t o m i g l i a i a d i u c r a i n i s e n z a r i s c a l d a m e n t o , e l e t t r i c i t à e a c q u a , e o l t r e 1 . 6 0 0 e d i f i c i r e s i d e n z i a l i a K i e v s o n o a n c o r a s e n z a r i s c a l d a m e n t o . Z e l e n k y e N a u s e d a h a n n o d i s c u s s o i n o l t r e d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e , p r o g e t t i d i d i f e s a c o n g i u n t i e d e l l a p r o p o s t a d e l l a L i t u a n i a d i l a n c i a r e u n a p i a t t a f o r m a p e r l ' e s p o r t a z i o n e d i a r m i a V i l n i u s , d e l s o s t e g n o a l l ' i n i z i a t i v a P U R L ( P r i o r i t i z e d U k r a i n e R e q u i r e m e n t s L i s t ) e d e l l a c o o p e r a z i o n e n e l l ' a m b i t o d e l l ' a z i o n e d i s i c u r e z z a p e r l ' E u r o p a ( S A F E ) . L ' i n i z i a t i v a P U R L , l a n c i a t a n e l l ' a g o s t o 2 0 2 5 , c o n s e n t e a i m e m b r i d e l l a N A T O d i a c q u i s t a r e a r m a m e n t i s t a t u n i t e n s i a v a n z a t i p e r l ' U c r a i n a . S A F E è u n o s t r u m e n t o d i p r e s t i t o d e l l ' U E v o l t o a r a f f o r z a r e l ' i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a d e l c o n t i n e n t e f i n a n z i a n d o l ' a c q u i s t o d i a r m i p e r i p a e s i i d o n e i . I l p r e s i d e n t e p o l a c c o K a r o l N a w r o c k i s i u n i r à a i s u o i o m o l o g h i n e l f o r m a t o d e l T r i a n g o l o d i L u b l i n o ( u n a p i a t t a f o r m a d i c o o p e r a z i o n e i s t i t u i t a n e l 2 0 2 0 d a L i t u a n i a , P o l o n i a e U c r a i n a ) . " O g g i a V i l n i u s c i s t i a m o c o o r d i n a n d o c o n i n o s t r i p a r t n e r n e l l a r e g i o n e , L i t u a n i a e P o l o n i a . S t i a m o l a v o r a n d o c o n o g n i l e a d e r p e r r a f f o r z a r e l ' U c r a i n a . T u t t i d e v o n o c o m p r e n d e r e c h i a r a m e n t e l a m i n a c c i a p r o v e n i e n t e d a l l a R u s s i a , e s o n o l e n o s t r e n a z i o n i a c a p i r l o m e g l i o " , h a a f f e r m a t o Z e l e n s k y .