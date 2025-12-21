K i e v , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a p o n e g o z i a t o r e d i K i e v , R u s t e m U m e r o v , h a a n n u n c i a t o c h e g l i i n v i a t i u c r a i n i i n c o n t r e r a n n o n u o v a m e n t e l a p a r t e a m e r i c a n a a M i a m i , d o v e s i t r o v a n o d a v e n e r d ì p e r d i s c u t e r e u n a p o s s i b i l e r i s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o i n U c r a i n a . " T e r z o g i o r n o d i l a v o r o . O g g i , i n s i e m e a l c a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l e f o r z e a r m a t e A n d r i ï G n a t o v , a v r e m o u n a l t r o i n c o n t r o c o n l a p a r t e a m e r i c a n a " , h a d i c h i a r a t o U m e r o v s u T e l e g r a m , m e n t r e g l i i n v i a t i a m e r i c a n i i n c o n t r e r a n n o p e r l a s e c o n d a v o l t a a n c h e l ' i n v i a t o r u s s o K i r i l l D m i t r i e v .