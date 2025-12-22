La Russia si dice disponibile a formalizzare per via giuridica l’impegno a non attaccare né l’Unione Europea né la Nato. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, secondo il quale Mosca resta aperta al confronto diplomatico, pur registrando progressi lenti nei contatti con Washington. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe ribadito la disponibilità a rinunciare all’adesione alla NATO come segnale di apertura verso la pace, chiedendo però a Europa e Stati Uniti garanzie di sicurezza analoghe all’articolo 5 dell’Alleanza. Ryabkov ha accusato Kiev e i suoi sostenitori europei di tentare di frenare il dialogo russo-americano e ha invitato Washington a contrastare tali iniziative. Mosca a quanto pare intende proseguire il confronto con gli Usa per arrivare a una soluzione duratura della crisi ucraina. Prosegue sul fronte umanitario l’impegno del Sovrano Militare Ordine di Malta a sostegno delle popolazioni afflitte dalla guerra. Nei giorni scorsi, infatti, il corpo militare dello SMOM è stato accolto dal reverendo Zinoviy Khorkavyj della parrocchia della Beata Vergine di Maria, Patrona di Ucraina. «Voi oggi siete le braccia di Gesù», ha dichiarato il reverendo rivolgendosi ai partecipanti alla missione guidata dal generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini. I militari hanno donato due forni industriali alla parrocchia greco-cattolica che prepara oltre cento pasti al giorno per poveri e sfollati. Consegnati anche letti, farmaci, ausili sanitari e vestiario, distribuiti dai magazzini di Leopoli. Tra incontri istituzionali e momenti di preghiera, la missione ha portato solidarietà e speranza in un Paese segnato da oltre mille giorni di guerra.

* La Decisione di pubblicizzare in maniera massiccia le opere di assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta è legata a semplice presa di coscienza dell’ottimo lavoro che da sempre i volontari SMOM portano avanti nei teatri più complessi su scala internazionale. La nostra intenzione è quella di favorire in ogni modo le attività che il Sovrano Militare Ordine di Malta porta avanti in Ucraina, con dedizione e grande impegno, in occasione del conflitto in corso. Riconosciamo nei volontari SMOM un esercito di persone comuni dai grandi valori umani, che con le loro opere possono fare la differenza anche in contesti veramente critici. Rinnoviamo l’invito a sostenere lo SMOM anche attraverso oblazioni in denaro con versamenti sul conto corrente intestato a SMOM Gran Priorato di Roma, IBAN: IBAN: IT04 G030 6909 6061 0000 0118944 Causale: “emergenza Ucraina”.