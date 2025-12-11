R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p i a n o d i p a c e ? " L a s c i a m o l o d e c i d e r e a U c r a i n a , R u s s i a e S t a t i U n i t i , n o n a M a c r o n o a d e i l e a d e r e u r o p e i d i m e z z a t i c h e n o n r a p p r e s e n t a n o p i ù n é g l i i n g l e s i , n é i t e d e s c h i , n é i f r a n c e s i . I l g o v e r n o i t a l i a n o h a u n a p o s i z i o n e e q u i l i b r a t a " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a P o r t a a P o r t a . " N e l f r a t t e m p o s o n o e m e r s i s c a n d a l i d i c o r r u z i o n e i m b a r a z z a n t i , c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o e d i d o l l a r i c h e n o n s o n o f i n i t i a a i u t a r e i b a m b i n i u c r a i n i o a d i f e n d e r e l ' U c r a i n a , m a p a r e c h e s i a n o f i n i t i i n c o n t i c o r r e n t i a l l ' e s t e r o , i n b a g n i d ' o r o e c o s e d e l g e n e r e . S e Z e l e n s k y d i c e s i a m o v i c i n i a u n a c c o r d o f a t i c o s o , e c c o i o t e m o c h e m a g a r i n o n a R o m a , M a i n E u r o p a q u a l c u n o , p e r s u p e r a r e i p r o p r i p r o b l e m i i n t e r n i , v o g l i a c o n t i n u a r e c o n l a g u e r r a , c o n l a g u e r r a , c o n l a g u e r r a . Q u a l c u n o s t a c o s t r u e n d o a r m i e c o n l a g u e r r a l e v e n d i l e a r m i . S e n z a g u e r r a l e a r m i n o n l e v e n d i p i ù " . " Q u a l c u n o v e r a m e n t e p e n s a c h e l ' U c r a i n a p o s s a v i n c e r e l a g u e r r a s u l c a m p o ? N o n c i s o n o r i u s c i t i N a p o l e o n e e H i t l e r a s c o n f i g g e r e l a R u s s i a , m e n c h e m e n o i n i n v e r n o . Q u i n d i , n o n l o d i c o d a t i f o s o , p e n s o a q u e i r a g a z z i s u e n t r a m b i i f r o n t i c h e m u o i o n o e p e n s o d a p a d r e a q u a l e s i a l ' i n t e r e s s e , è d i f e r m a r s i . P o i s a r a n n o g l i u c r a i n i e i r u s s i a d e c i d e r e s u q u a l e l i n e a f e r m a r s i g r a z i e a T r u m p . P e r c h é n o i s t i a m o p a r l a n d o d i q u e s t o g r a z i e a T r u m p . P e r c h é s e a v e s s i m o a s p e t t a t o M a c r o n o l a V o n d e r L e y e n o l ' E u r o p a , c a m p a c a v a l l o " .