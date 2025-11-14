R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a g u e r r a t r a R u s s i a e U c r a i n a s i a v v i a a t a g l i a r e i l t r a g u a r d o d e i 4 a n n i . I n u n q u a d r o c h e a p p a r e q u a s i c r i s t a l l i z z a t o , V l a d i m i r P u t i n e V o l o d y m y r Z e l e n s k y g u i d a n o d u e p a e s i c h e , p e r m o t i v i d i v e r s i , s o n o a l l e p r e s e c o n p r o b l e m i s e m p r e m e n o g e s t i b i l i . A d a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u l c o n f l i t t o e s u l l e s u e r a m i f i c a z i o n i , p e r l ' A d n k r o n o s , è i l g e n e r a l e L e o n a r d o T r i c a r i c o , e x C a p o d i S t a t o m a g g i o r e d e l l ' A e r o n a u t i c a m i l i t a r e e a t t u a l e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I c s a . " N o n c r e d o c i s i a a l c u n o i n g r a d o d i e l a b o r a r e v a l u t a z i o n i a c c u r a t e s u l l a s i t u a z i o n e a l f r o n t e r u s s o u c r a i n o e t a n t o m e n o s u l l e p r o s p e t t i v e m i l i t a r i a b r e v e t e r m i n e - a f f e r m a - . I l p o l s o d e l l a s i t u a z i o n e p u ò e s s e r e t a s t a t o s o l o s t a n d o i n t e a t r o , l e f o n t i a p e r t e , q u e l l e p u b b l i c h e , s o n o p i ù d i v e r s i f i c a t e m a f o r s e p e r q u e s t o p i ù i n s i d i o s e e s p e s s o v e i c o l i d i d i s i n f o r m a z i o n e e p r o p a g a n d a . S t e s s o d i s c o r s o p e r i s o c i a l " . " C i ò p r e m e s s o - p r o s e g u e - n o n s i s b a g l i a s e s i v a l u t a n o i f o n d a m e n t a l i d e l l a g u e r r a i n c o r s o , c h e v e d o n o a m b e d u e i c o n t e n d e n t i i n p a l e s e e c r e s c e n t e d i f f i c o l t à . A m b e d u e a c o r t o d i u o m i n i , l a c u i v i t a c o n t i n u a a d i n t e r e s s a r e p o c o , s e p p u r e a d i f f e r e n t i g r a d i d i u m a n a m a l v a g i t à . C e r t a m e n t e p i ù b i e c o P u t i n , i l q u a l e p u ò a n c h e c o n t a r e s u c o n t i n g e n t i s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù e s t e s i d a r e c l u t a r e . S i s t e m i d ’ a r m a c a r e n t i p e r g l i u c r a i n i , i m p r e c i s i e v u l n e r a b i l i p e r i r u s s i . C o l p i r e i n m a n i e r a i n d i s c r i m i n a t a n o n è s o l o u n a s c e l t a b a r b a r a m a r i v e l a l ' i n d i s p o n i b i l i t à , n e l l e q u a n t i t à e n e l l a t i p o l o g i a , d i a r m i e f f i c a c i " . " Z e l e n s k y p o i r e s t a f o n d a m e n t a l m e n t e i m p o s s i b i l i t a t o a c o l p i r e i n p r o f o n d i t à o b i e t t i v i d e c i s i v i p e r l a c a p a c i t à m i l i t a r e r u s s a , s i a p e r l a r e s i s t e n z a a m e r i c a n a a f o r n i r e i m i s s i l i T o m a h a w k s i a p e r q u e l l a e u r o p e a e d i a l t r i d o n a t o r i a d a r e i p r o p r i m i s s i l i d a c r o c i e r a , c o n i q u a l i K i e v p o t r e b b e c o m u n q u e p e n e t r a r e m a g g i o r m e n t e e c o n m a g g i o r e e f f i c a c i a l e r e t r o v i e r u s s e . I n o l t r e a m b e d u e s i d e b b o n o f a r c a r i c o d i p r o b l e m i d i a l t r o t i p o , Z e l e n s k y d e l l a s u a ' m a n i p u l i t e ' c h e P u t i n p r o v e r à a d a m p l i f i c a r e q u a l e f a t t o r e d i d e b o l e z z a u c r a i n o , m e n t r e p e r P u t i n l e s a n z i o n i i n a t t o e q u e l l e c h e v e r o s i m i l m e n t e v e r r a n n o c o m i n c e r a n n o a m o r d e r e i n m a n i e r a p i ù f a s t i d i o s a e d e f f i c a c e " . I n d e f i n i t i v a - c o n c l u d e i l g e n e r a l e - n o n è d a e s c l u d e r e c h e c i t r o v i a m o a n c o r a d i f r o n t e a d u n a f a s e t a t t i c a a l t a l e n a n t e , v i s s u t a g i à a l t r e v o l t e , c o n c o n t e n u t i p r o g r e s s i s u l c a m p o , u n t i r o a l l a f u n e i n c u i n e s s u n o c e d e m a a r r e t r a d i p o c o o c e r c a d i g u a d a g n a r e t e r r e n o . C o n s u l l o s f o n d o u n o s c e n a r i o i n p r o g r e s s i v o l o g o r a m e n t o p e r a m b e d u e . L ' a u s p i c i o è c h e p r i m a o p o i l e c r e s c e n t i d i f f i c o l t à d i a m b e d u e d i v e n g a n o m e n o c o n v e n i e n t i d i u n a c c o r d o p u r r i t e n u t o i n i q u o " .