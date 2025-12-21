B u c a r e s t , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A p a r t i r e d a g e n n a i o 2 0 2 6 , l a R o m a n i a o s p i t e r à u n s e c o n d o g r a n d e c e n t r o p e r i l c o o r d i n a m e n t o e i l t r a n s i t o d i e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i v e r s o l ' U c r a i n a , c h e o p e r e r à i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c e n t r o g i à i s t i t u i t o a R z e s z o w ( P o l o n i a ) . L o r e n d e n o t o D e f e n s e R o m a n i a , a g g i u n g e n d o c h e l a c o n f e r m a a r r i v a d a M i k e K e l l e r , v i c e c o m a n d a n t e d e l C o m a n d o d i a s s i s t e n z a e a d d e s t r a m e n t o a l l a s i c u r e z z a d e l l a N a t o ( N s a t u ) i n U c r a i n a . L a c r e a z i o n e d i q u e s t o n u o v o p u n t o l o g i s t i c o m i r a n o n s o l o a g a r a n t i r e u n f l u s s o d i r i s e r v a , m a a n c h e a r a f f o r z a r e l a s t a b i l i t à l o g i s t i c a d e l l ' i n t e r o f i a n c o o r i e n t a l e , s i l e g g e n e l p o s t . " I l n u o v o c e n t r o i n R o m a n i a s a r à s o t t o i l c o m a n d o d i r e t t o d e l l a N a t o e s i i n t e g r e r à n e l s i s t e m a d i c o o r d i n a m e n t o d e l l e e s i g e n z e o p e r a t i v e ( a r t i g l i e r i a , d i f e s a a e r e a , g u e r r a e l e t t r o n i c a ) c o n l a d i s p o n i b i l i t à d i f o n d i d e i d o n a t o r i " , s c r i v e D e f e n s e R o m a n i a .