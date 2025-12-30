R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D a S a l v i n i , s o l o c h i a c c h i e r e . V a n n a c c i ( v i c e s e g r e t a r i o ) d i c e d i e s s e r e c o n t r a r i o , m a n o n s i b a t t e n é s i d i m e t t e d a n u m e r o d u e d i u n p a r t i t o c h e p a r l a d i p a c e p e r s f r u t t a r n e l a p o p o l a r i t à m a p o i v o t a p e r l a g u e r r a . Q u e s t o è u n s o v r a n i s m o d i c a r t o n e , f a s u l l o c o m e u n p a r r u c c h i n o , è c o s m e t i c a n o n è p o l i t i c a , f a n n o u n p o ' d i r u m o r e p e r c h è c o n v i e n e , m a n o n s i o p p o n g o n o s u l s e r i o a l l a g u e r r a v o l u t a d a l l ' U e c h e s t a s c h i a c c i a n d o v e r s o i l b a s s o l a n o s t r a e c o n o m i a . N o n s i f a c o s ì " . L o a f f e r m a M a r c o R i z z o l e a d e r d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e . " I l p r o s s i m o 3 g e n n a i o - a n n u n c i a - s a r ò i n C a m p a n i a ( A g r o p o l i a p a r t i r e d a l l e o r e 1 1 , s a l a c o n s i l i a r e M u n i c i p i o ) e a M o n d r a g o n e ( s a l a C o n f e r e n z e V i a G e n o v a 2 , o r e 1 8 ) , p e r p r e s e n t a r e i l m a n i f e s t o p e r u n v e r o s o v r a n i s m o d e i t e r r i t o r i o l t r e l e d e s t r e e l a s i n i s t r e d i c a r t a p e s t a s c h i a v e d i B r u x e l l e s " .