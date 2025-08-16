R o m a , 1 6 a g o ( A d n k r o n o s ) - U n v e r t i c e " d e c i s a m e n t e f a l l i m e n t a r e , c o n i l f a l l i m e n t o a n n u n c i a t o d a i b o m b a r d a m e n t i d e i d r o n i r u s s i c h e s t a n o t t e c o l p i v a n o l e c i t t à u c r a i n e . N o n b a s t a s t e n d e r e t a p p e t i r o s s i p e r o t t e n e r e l a p a c e , P u t i n n o n h a n e s s u n a i n t e n z i o n e d i a r r i v a r e a l l a p a c e , è s t a t o l u i a c e r c a r e i l c o n f l i t t o e d è l u i c h e n o n l o v u o l e t e r m i n a r e " . L o h a d e t t o P i n a P i c i e r n o a R a i n e w s 2 4 s u l l ' i n c o n t r o T r u m p - P u t i n i n A l a s k a . " Q u e l l o c h e c o l p i s c e , a l d i l à d e l n u l l a d i f a t t o r a g g i u n t o d a T r u m p , è l ' a t t e g g i a m e n t o d e l l a p i ù g r a n d e d e m o c r a z i a d e l m o n d o r i d o t t a a u n a s o r t a d i s e r v i l i s m o n e i c o n f r o n t i d i u n c r i m i n a l e , d i u n d i t t a t o r e a c c o l t o c o n a p p l a u s o e t a p p e t i r o s s i d a T r u m p c h e , a d d i r i t t u r a , s i f a d a r e l e z i o n i d i d e m o c r a z i a d a u n d i t t a t o r e " , h a s p i e g a t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , d e l P d . " L ' E u r o p a o r a d e v e m e t t e r e l ' U c r a i n a i n c o n d i z i o n e d i p o t e r s i d i f e n d e r e f i n o i n f o n d o , s e n z a l ' a i u t o d e g l i S t a t i U n i t i . T r u m p e P u t i n g i o c a v a n o p e r l a s t e s s a s q u a d r a , p a r l a v a n o l o s t e s s o a l f a b e t o c o n l ' i d e a d i s p a r t i r s i i l m o n d o , s e l ' E u r o p a s a r à c a p a c e d i r e a g i r e , d i p r o v v e d e r e a l l a s u a d i f e s a a u t o n o m a , q u e s t a o c c a s i o n e s a r à u t i l e a s v e g l i a r e l ' E u r o p a . S e n o s a r à u n a l t r o p a s s a g g i o n e g a t i v o v e r s o l ' i r r i l e v a n z a e u r o p e a " , h a s o t t o l i n e a t o P i c i e r n o .