R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È i l t e m p o d e l c o r a g g i o , è i l t e m p o d e l l ’ a z i o n e . È i l m o m e n t o d i u n a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e e u r o p e a p e r l ’ U c r a i n a , p e r l a p a c e , p e r l a l i b e r t à e p e r l a d e m o c r a z i a , i n s i e m e a l l e e n e r g i e m i g l i o r i d e l s i n d a c a t o , d e l l a s o c i e t à c i v i l e , d e l l a c u l t u r a e d e l m o n d o s o c i a l e . P e r u n ’ E u r o p a l i b e r a e f o r t e . P e r u n ’ U c r a i n a l i b e r a e s o v r a n a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i n a P i c i e r n o d e l P d .