R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n t e r i e s c e n e l l ’ i m p r e s a d i f a r e p r o p a g a n d a p e r P u t i n m e n t r e s t r i z z a l ’ o c c h i o a l s o v r a n i s m o m e r c a n t i l i s t a d i T r u m p . U n d o p p i o s a l t o m o r t a l e c h e d i c e t u t t o s u l l a s u a d e r i v a p o l i t i c a " . L o a f f e r m a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o . " E p a r e d a v v e r o r i m p i a n g e r e i t e m p i i n c u i T r u m p l o c h i a m a v a G i u s e p p i e g o v e r n a v a c o n l a L e g a i n u n ’ a l l e a n z a g i a l l o v e r d e . L e s u e p o s i z i o n i , o g g i , s o n o i n d i s t i n g u i b i l i d a q u e l l e d i M a t t e o S a l v i n i . E q u e s t o è i l v e r o p r o b l e m a : n e l c a m p o p r o g r e s s i s t a n o n c i p u ò e s s e r e s p a z i o p e r u n t r u m p i s m o c a m u f f a t o d a p a c i f i s m o , n é p e r c h i c o n t i n u a a p a r l a r e l i n g u a d i P u t i n ” .