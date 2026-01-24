B u d a p e s t , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o u n g h e r e s e n o n p e r m e t t e r à a l l ' U c r a i n a d i a d e r i r e a l l ' U n i o n e E u r o p e a p e r c h é c i ò s c a t e n e r e b b e u n a g u e r r a c o n l a R u s s i a , p e r l a q u a l e i l e a d e r d e l l ' U e s i s t a n n o g i à p r e p a r a n d o . L o h a d i c h i a r a t o i l P r i m o M i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n , s o t t o l i n e a n d o a n c h e c h e i l s u o g o v e r n o n o n v u o l e c h e i g i o v a n i u n g h e r e s i c o m b a t t a n o p e r l ' U c r a i n a c o n t r o l a R u s s i a . " A l m o m e n t o , B r u x e l l e s n o n o s p i t a v e r t i c i , m a c o n s i g l i m i l i t a r i . I l e a d e r d e l l ' U n i o n e E u r o p e a h a n n o d e c i s o c h e l a R u s s i a p e r d e r à l a g u e r r a s u l f r o n t e u c r a i n o . S o n o i n c o r s o i p r e p a r a t i v i p e r l a g u e r r a e i l p e r i c o l o p i ù g r a n d e p e r l e n o s t r e v i t e è c h e i n o s t r i f i g l i s i a r r u o l i n o n e l l ' e s e r c i t o e f i n i s c a n o i n u n i f o r m e s u l s u o l o u c r a i n o " , h a d e t t o O r b á n , i n t e r v e n e n d o a u n i n c o n t r o d i a t t i v i s t i d e l p a r t i t o a l g o v e r n o F i d e s z - U n i o n e C i v i c a U n g h e r e s e n e l l a c i t t à s u d - o c c i d e n t a l e d i K a p o s v á r .