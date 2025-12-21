M o s c a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a r i n n o v a t o l e s u e c r i t i c h e a g l i s f o r z i c o m p i u t i d a l l ' E u r o p a e d a l l ' U c r a i n a p e r m o d i f i c a r e l e p r o p o s t e d e g l i S t a t i U n i t i v o l t e a p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a , a f f e r m a n d o c h e n o n h a n n o m i g l i o r a t o l e p r o s p e t t i v e d i p a c e . I l p r i n c i p a l e c o l l a b o r a t o r e d i V l a d i m i r P u t i n p e r l a p o l i t i c a e s t e r a , Y u r i U s h a k o v , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i c h e l e m o d i f i c h e p r o p o s t e a l p i a n o d i W a s h i n g t o n p o t r e b b e r o p r o l u n g a r e i l c o n f l i t t o . " S o n o s i c u r o c h e l e p r o p o s t e c h e g l i e u r o p e i e g l i u c r a i n i h a n n o a v a n z a t o o s t a n n o c e r c a n d o d i a v a n z a r e n o n m i g l i o r a n o d i c e r t o i l d o c u m e n t o e n o n a u m e n t a n o l a p o s s i b i l i t à d i r a g g i u n g e r e u n a p a c e a l u n g o t e r m i n e " , h a a f f e r m a t o U s h a k o v , a g g i u n g e n d o d i n o n a v e r v i s t o l e p r o p o s t e e s a t t e e c h e l a s u a c r i t i c a " n o n è u n a p r e v i s i o n e " .