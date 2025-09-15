B u c a r e s t , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' a m b a s c i a t a r u s s a a B u c a r e s t h a d e f i n i t o " u n a p r o v o c a z i o n e " d a p a r t e d e l l ' U c r a i n a l ' i n t r u s i o n e d i u n d r o n e i n R o m a n i a . C o n v o c a t o d a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u m e n o , l ' a m b a s c i a t o r e V l a d i m i r L i p a ï e v h a d e f i n i t o " i n f o n d a t a " l a p r o t e s t a d e l l a R o m a n i a c h e a c c u s a v a l a R u s s i a , h a r i f e r i t o l a s e d e d i p l o m a t i c a i n u n c o m u n i c a t o . " T u t t i i f a t t i p o r t a n o a c r e d e r e c h e s i s i a t r a t t a t o e f f e t t i v a m e n t e d i u n a p r o v o c a z i o n e d e l i b e r a t a d e l r e g i m e d i K i e v " , h a a g g i u n t o .