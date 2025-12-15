M o s c a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o u c r a i n o s u l l a c i t t à r u s s a d i B e l g o r o d h a c a u s a t o n e l l a n o t t e " g r a v i d a n n i " a l l e i n f r a s t r u t t u r e l o c a l i . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e d e l l ' o b l a s t d i B e l g o r o d , V y a c h e s l a v G l a d k o v , s u T e l e g r a m , d o v e h a c o n d i v i s o u n a f o t o g r a f i a d e l l u o g o d e l l ' a t t a c c o . C c a n a l i T e l e g r a m l o c a l i h a n n o s e g n a l a t o e s p l o s i o n i n e l l a c e n t r a l e t e r m o e l e t t r i c a c i t t a d i n a " L u c h " , u n i m p o r t a n t e i m p i a n t o e n e r g e t i c o d i B e l g o r o d , g i à c o l p i t o i n p r e c e d e n z a d a a t t a c c h i u c r a i n i , c h e h a n n o c a u s a t o b l a c k o u t d i f f u s i .