R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r m a n e l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a a i d a n n i d e l l ’ U c r a i n a , c o n v i t t i m e e i m m a n i d i s t r u z i o n i , e c o n l ’ a b e r r a n t e i n t e n d i m e n t o , m a l g r a d o g l i s f o r z i n e g o z i a l i i n a t t o , d i i n f r a n g e r e i l p r i n c i p i o d e l r i f i u t o d i r i d e f i n i r e c o n l a f o r z a g l i e q u i l i b r i e i c o n f i n i i n E u r o p a . A z i o n e r i t e n u t a i r r e s p o n s a b i l e e i n a m m i s s i b i l e g i à o l t r e c i n q u a n t a a n n i a d d i e t r o n e l l a C o n f e r e n z a d i H e l s i n k i s u l l a c o o p e r a z i o n e e s i c u r e z z a n e l c o n t i n e n t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .