R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o t u t t i u n i t i n e l d e s i d e r i o d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , m e r i t a t a d a l p o p o l o u c r a i n o . S o s t e n i a m o f e r m a m e n t e l a p o s i z i o n e d e l p r e s i d e n t e T r u m p s e c o n d o c u i i c o m b a t t i m e n t i d o v r e b b e r o c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e e c h e l ' a t t u a l e l i n e a d i c o n t a t t o d o v r e b b e e s s e r e i l p u n t o d i p a r t e n z a d e i n e g o z i a t i . R e s t i a m o f e d e l i a l p r i n c i p i o s e c o n d o c u i i c o n f i n i i n t e r n a z i o n a l i n o n d e v o n o e s s e r e m o d i f i c a t i c o n l a f o r z a " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a s u l l a p a c e i n U c r a i n a d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y y , d e l p r i m o m i n i s t r o i n g l e s e K e i r S t a r m e r , d e l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n , d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , d e l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k , d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e U r s u l a v o n d e r L e y e n , d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o U e A n t o n i o C o s t a , d e l p r i m o m i n i s t r o d e l l a N o r v e g i a J o n a s S t ø r e , d e l p r e s i d e n t e d e l l a F i n l a n d i a A l e x a n d e r S t u b b e d e l p r i m o m i n i s t r o d a n e s e M a t t e F r e d e r i k s e n .