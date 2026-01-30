W a s h i n g t o n , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a m i n i t r e g u a d i u n a s e t t i m a n a t r a R u s s i a e U c r a i n a p e r i l " f r e d d o r e c o r d " c o n c e s s a d a V l a d i m i r P u t i n e a n n u n c i a t a d a D o n a l d T r u m p , a p r e u n o s p i r a g l i o p o s i t i v o v e r s o l a f i n e d e l l e g u e r r a . " S p e r i a m o c h e g l i S t a t i U n i t i r i e s c a n o a f a r l o a c c a d e r e " , h a d e t t o n e l l a s e r a t a d i i e r i V o l o d y m y r Z e l e n s k y r i n g r a z i a n d o T r u m p e l ’ A m e r i c a " p e r g l i s f o r z i v o l t i a f e r m a r e g l i a t t a c c h i c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e " r i b a d e n d o c h e " l ’ U c r a i n a è p r o n t a a g l i i n c o n t r i , a l l e d e c i s i o n i , e c i a s p e t t i a m o c h e i n o s t r i p a r t n e r s i a n o i n g r a d o d i a g i r e n e l m o d o p i ù e f f i c a c e p o s s i b i l e i n E u r o p a , n e g l i S t a t i U n i t i , o v u n q u e , c o m e r i c h i e s t o p e r u n a p a c e d u r a t u r a " . L a s t r a d a i m m a g i n a t a d a W a s h i n g t o n p e r r a g g i u n g e r e l a p a c e i n U c r a i n a è c h i a r a . K i e v d o v r e b b e r i n u n c i a r e a t e r r i t o r i c h e p e r o l t r e u n d e c e n n i o h a n n o c o s t i t u i t o l a s p i n a d o r s a l e d e l l a s u a d i f e s a c o n t r o l a R u s s i a . I n c a m b i o o t t e r r e b b e d a l l ' O c c i d e n t e p r o m e s s e d i p r o t e z i o n e m i l i t a r e , i n a c c e t t a b i l e p e r M o s c a . S u l l o s f o n d o l a p r o s p e t t i v a d e l l a r i c o s t r u z i o n e e d i a f f a r i p e r d e c i n e d i m i l i a r d i d i d o l l a r i . I c o l l o q u i m e d i a t i d a g l i S t a t i U n i t i t r a l e d e l e g a z i o n i r u s s a e u c r a i n a , c h e s i s o n o t e n u t i l a s c o r s a s e t t i m a n a a d A b u D h a b i , s o n o s t a t i d e f i n i t i " p o s i t i v i e c o s t r u t t i v i " d a f u n z i o n a r i a m e r i c a n i . U n n u o v o r o u n d è p r e v i s t o t r a 4 8 o r e , f i s s a t o p e r d o m e n i c a p r o s s i m a . N e l f r a t t e m p o i l C r e m l i n o e s c l u d e l ' i p o t e s i d i c o l l o q u i t r a V o l o d y m y r Z e l e n s k y e V l a d i m i r P u t i n i n u n a c i t t à d i v e r s a d a M o s c a - a c c u s a n d o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o d i n o n a v e r r i s p o s t o a i n v i t i " r i p e t u t i " - , l a R u s s i a c o n t i n u a a c o l p i r e l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e u c r a i n e c o n m i s s i l i e d r o n i , l a s c i a n d o l e c i t t à a l g e l o e s e n z a e l e t t r i c i t à , m e n t r e ' l o z a r ' s e m b r a n o n a v e r a b b a n d o n a t o i s u o i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i . L a g u e r r a p i ù l u n g a i n E u r o p a d a l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e s i a v v i a a l l o r a v e r s o u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a , c o m e a u s p i c a n o g l i i n v i a t i d i D o n a l d T r u m p , S t e v e W i t k o f f e J a r e d K u s h n e r , o p p u r e i l 2 0 2 6 s a r à u n a l t r o a n n o d i c o m b a t t i m e n t i ? S e c o n d o i l W a l l S t r e e t J o u r n a l , g l i s c e n a r i p l a u s i b i l i s o n o t r e . I l p r i m o s c e n a r i o , q u e l l o p i ù p r o b a b i l e , è c h e c o n t i n u i l a g u e r r a d i a t t r i t o a c c o m p a g n a t a d a n e g o z i a t i i n c o n c l u d e n t i . L ' A m m i n i s t r a z i o n e T r u m p s c o m m e t t e s u l l ' i d e a c h e P u t i n p o s s a a c c e t t a r e l a p a c e s e K i e v c e d e i l D o n b a s s . M a i n U c r a i n a p r e v a l e l o s c e t t i c i s m o . " C ' è g r a n d e d i f f i d e n z a t r a g l i u c r a i n i " , h a a f f e r m a t o l ' e x m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , A n d r i y Z a g o r o d n y u k , s o t t o l i n e a n d o c h e i l D o n b a s s p o t r e b b e e s s e r e u s a t o c o m e p i a t t a f o r m a p e r n u o v e o f f e n s i v e . I l s e c o n d o s c e n a r i o è c h e l ' U c r a i n a c e d a p e r p r i m a a c a u s a d i u n l e n t o , m a i n e s o r a b i l e l o g o r a m e n t o m i l i t a r e . S o l d a t i i n p r i m a l i n e a d a a n n i , d i f f i c o l t à n e l r e c l u t a m e n t o e c r e s c e n t i d i s e r z i o n i s t a n n o m e t t e n d o s o t t o p r e s s i o n e l ' e s e r c i t o , c o s t r e t t o a s c e l t e d o l o r o s e s u l c a m p o . H a l a s c i a t o s p a z i o , i n f a t t i , a d a v a n z a m e n t i r u s s i i n a l c u n e r e g i o n i m e r i d i o n a l i . " L e g u e r r e d i l o g o r a m e n t o p o s s o n o e s s e r e p e r s e g r a d u a l m e n t e , p o i a l l ' i m p r o v v i s o " , h a a v v e r t i t o A l e x a n d e r G a b u e v , d i r e t t o r e d e l C a r n e g i e R u s s i a E u r a s i a C e n t e r . I n q u e s t o s c e n a r i o , K i e v p o t r e b b e e s s e r e c o s t r e t t a a d a c c e t t a r e u n a c c o r d o s f a v o r e v o l e p u r d i e v i t a r e i l p e g g i o . I l t e r z o s c e n a r i o , o p p o s t o a l s e c o n d o , è c h e s i a l a R u s s i a a s t a n c a r s i p e r p r i m a . A n c h e M o s c a , i n f a t t i , a f f r o n t a d i f f i c o l t à c r e s c e n t i : e c o n o m i a s t a g n a n t e , t a s s i e l e v a t i , p r e s s i o n i s u l c o m p a r t o e n e r g e t i c o d o v u t e a l c a l o d e l p r e z z o d e l p e t r o l i , a t t a c c h i u c r a i n i e n u o v e s a n z i o n i o c c i d e n t a l i . L ' e l i t e e c o n o m i c a r u s s a è s e m p r e p i ù c r i t i c a , m a f i n o r a P u t i n n o n m o s t r a s e g n a l i d i c e d i m e n t o . S e c o n d o g l i a n a l i s t i , l a R u s s i a n o n p u ò s o s t e n e r e l a g u e r r a a t e m p o i n d e f i n i t o e u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e s a n z i o n i p o t r e b b e a c c e l e r a r e u n a s v o l t a i n U c r a i n a .