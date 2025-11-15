K i e v , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s / D p a ) - A l m e n o u n a p e r s o n a è r i m a s t a u c c i s a e u n ' a l t r a f e r i t a n e i v i o l e n t i a t t a c c h i c o n d r o n i r u s s i n e l l a r e g i o n e o r i e n t a l e u c r a i n a d i D n i p r o . L o h a r i f e r i t o s u T e l e g r a m i l g o v e r n a t o r e r e g i o n a l e V l a d y s l a v H a y v a n e n k o . D i v e r s i i n c e n d i s o n o d i v a m p a t i n e l l a c a p i t a l e r e g i o n a l e d i D n i p r o , m a s o n o s t a t i s e g n a l a t i d a n n i a n c h e a d a b i t a z i o n i p r i v a t e e a u t o m o b i l i n e l l e c i t t à p i ù p i c c o l e d i N i k o p o l , M a r h a n e t s , C h e r v o n o h r y h o r i v k a e S y n e l n y k o v e , n o n c h é n e l d i s t r e t t o d i M y r o v e . A n c h e l a R u s s i a h a s e g n a l a t o d a n n i c a u s a t i d a g l i a t t a c c h i d e i d r o n i u c r a i n i . M e n t r e l ' e s e r c i t o h a r i f e r i t o c h e 6 4 d r o n i s o n o s t a t i a b b a t t u t i s u l t e r r i t o r i o r u s s o , i l g o v e r n a t o r e d i R y a z a n , P a v e l M a l k o v , h a c o n f e r m a t o a l m e n o u n i m p a t t o . “ I d e t r i t i c a d u t i h a n n o c a u s a t o u n i n c e n d i o s u l t e r r i t o r i o d i u n ' a z i e n d a ” , h a s c r i t t o M a l k o v s u T e l e g r a m , a g g i u n g e n d o c h e n o n c i s o n o s t a t e v i t t i m e e c h e l ' e n t i t à d e i d a n n i è a n c o r a i n f a s e d i v a l u t a z i o n e . S e c o n d o i l p o r t a l e i n t e r n e t A s t r a , l ' a z i e n d a i n q u e s t i o n e è u n a r a f f i n e r i a . L ' U c r a i n a s t a a t t a c c a n d o s i s t e m a t i c a m e n t e g l i i m p i a n t i d i l a v o r a z i o n e d e l p e t r o l i o e d e l g a s i n R u s s i a . L ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i i n t e r r o m p e r e l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i c a r b u r a n t e d e l l ' e s e r c i t o r u s s o e r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a g u e r r a a t t r a v e r s o l e e s p o r t a z i o n i .