K i e v , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T r u p p e r u s s e s o n o s t a t e a v v i s t a t e f u o r i d a l l a p e r i f e r i a s e t t e n t r i o n a l e d i P o k r o v s k , n e l l ' o b l a s t ' d i D o n e t s k . L o h a r i f e r i t o l ' e s e r c i t o u c r a i n o , m e n t r e c o n t i n u a n o g l i i n t e n s i c o m b a t t i m e n t i p e r i l c o n t r o l l o d e l l a c i t t à . I l r a p p o r t o p u b b l i c a t o o g g i d a l S e t t i m o C o r p o d i r e a z i o n e r a p i d a d e l l e F o r z e a e r e e d ' a s s a l t o u c r a i n e c o n f e r m a c h e l e t r u p p e r u s s e , i n i z i a l m e n t e e n t r a t e a P o k r o v s k d a s u d i n o t t o b r e , s o n o o r a p r o b a b i l m e n t e p e n e t r a t e i n t u t t e l e a r e e d e l l a c i t t à , a n c h e s e l ' e f f e t t i v o c o n t r o l l o t e r r i t o r i a l e r e s t a d i f f i c i l e d a s t a b i l i r e . " D i v e r s i f a n t i n e m i c i h a n n o t e n t a t o d i p e n e t r a r e e d i m e t t e r e p i e d e i n u n a d e l l e s t r u t t u r e a g r i c o l e " , s i l e g g e n e l d o c u m e n t o . " I l n e m i c o è s t a t o a n n i e n t a t o " . L a b a t t a g l i a d i P o k r o v s k , u n o d e i p r i n c i p a l i p u n t i c a l d i d e l l ' u l t i m o a n n o d i g u e r r a s u v a s t a s c a l a d e l l a R u s s i a , è a n c o r a i n c o r s o n o n o s t a n t e l e t r u p p e r u s s e s i s i a n o i n f i l t r a t e i n g r a n n u m e r o n e l l a c i t t à n e l m e s e d i n o v e m b r e . S e c o n d o i l S e t t i m o C o r p o , a n o v e m b r e 3 1 4 s o l d a t i r u s s i s o n o s t a t i u c c i s i i n a z i o n e a P o k r o v s k e n e i d i n t o r n i , m e n t r e a l t r i 7 1 s o n o r i m a s t i f e r i t i . O l t r e a i t e n t a t i v i d i i n v a d e r e l ' a r e a u r b a n a d i P o k r o v s k , l e f o r z e r u s s e c o n t i n u a n o a i m p e g n a r s i p e r c r e a r e u n a c c e r c h i a m e n t o o p e r a t i v o a t t o r n o a l l a c i t t à g e m e l l a d i M y r n o h r a d , d o v e l e b r i g a t e u c r a i n e h a n n o r e s i s t i t o n o n o s t a n t e l e l o r o r o t t e l o g i s t i c h e f o s s e r o b l o c c a t e d a l l e a v a n z a t e r u s s e d a t e r r a e d a l c o n t r o l l o d e i d r o n i i n c i e l o . P o k r o v s k , c h e p r o b a b i l m e n t e s a r à i l p i ù g r a n d e c e n t r o a b i t a t o u c r a i n o a c a d e r e n e l l e m a n i d e l l e f o r z e r u s s e d a q u a n d o B a k h m u t , n e l l ' o b l a s t ' d i D o n e t s k , f u c o n q u i s t a t a d u e a n n i e m e z z o f a , h a a s s u n t o u n a p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a p o l i t i c a p e r e n t r a m b e l e p a r t i . N e g l i u l t i m i g i o r n i , l e f o r z e r u s s e h a n n o i n t e n s i f i c a t o u l t e r i o r m e n t e g l i s f o r z i p e r c o m p l e t a r e l a c o n q u i s t a d e l l a c i t t à , n e l l a s p e r a n z a d i a v a n z a r e o l t r e P o k r o v s k e c o n q u i s t a r e l a c i t t à d i H r y s h y n e , h a a f f e r m a t o i l S e t t i m o C o r p o . N o n o s t a n t e l a m i n a c c i a d i a c c e r c h i a m e n t o a t t o r n o a M y r n o h r a d , K i e v h a r a d d o p p i a t o g l i s f o r z i p e r r a f f o r z a r e l a d i f e s a d i P o k r o v s k , c o n i l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y c h e h a v i s i t a t o p e r s o n a l m e n t e l a z o n a a n o v e m b r e .