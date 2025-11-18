K i e v , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o S t a t o m a g g i o r e d e l l e F o r z e a r m a t e d e l l ' U c r a i n a h a r i f e r i t o d e l l ' i m p i e g o d e i s i s t e m i m i s s i l i s t i c i t a t t i c i A t a c m s p r o d o t t i d a l l a s o c i e t à a m e r i c a n a L o c k h e e d M a r t i n C o r p o r a t i o n , p e r c o l p i r e d i r e t t a m e n t e i l t e r r i t o r i o d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a . " L e F o r z e A r m a t e u c r a i n e h a n n o u t i l i z z a t o c o n s u c c e s s o i s i s t e m i m i s s i l i s t i c i t a t t i c i A t a c m s p e r s f e r r a r e u n a t t a c c o m i r a t o c o n t r o l e s t r u t t u r e m i l i t a r i s u l t e r r i t o r i o r u s s o . S i t r a t t a d i u n e v e n t o s t o r i c o c h e s o t t o l i n e a i l f e r m o i m p e g n o d e l l ' U c r a i n a n e i c o n f r o n t i d e l l a p r o p r i a s o v r a n i t à " , h a d i c h i a r a t o l o S t a t o M a g g i o r e s u T e l e g r a m , s o t t o l i n e a n d o c h e c o n t i n u e r à l ' u s o d i a r m i a l u n g o r a g g i o , i n p a r t i c o l a r e g l i A t a c m s .