C o p e n a g h e n , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a U e s o s t i e n e g l i s f o r z i p e r l a p a c e i n U c r a i n a , m a è c h i a r o c h e l a R u s s i a n o n è p r o n t a p e r l a p a c e m a s i p r e p a r a u l t e r i o r m e n t e p e r l a g u e r r a " . L o h a d e t t o l ' A l t o r a p p r e s e n t a n t e p e r l a p o l i t i c a e s t e r a d e l l ' U n i o n e E u r o p e a K a j a K a l l a s , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n c l u s i v a d o p o i l C o n s i g l i o d e g l i E s t e r i i n f o r m a l e d e l l a U e a C o p e n a g h e n . " I m i n i s t r i - h a a g g i u n t o l a K a l l a s - h a n n o d i s c u s s o d i a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u M o s c a p e r n e g o z i a r e c o n l ' U c r a i n a . A b b i a m o p a r l a t o i n o l t r e d e i r i s c h i f i n a n z i a r i p e r l ' u t i l i z z z o d e g l i a s s e t r u s s i c o n g e l a t i p e r K i e v , e l e a u t o r i t à c o m u n i t a r i e c o n f i d a n o d i e s s e r e i n g r a d o d i a t t e n u a r n e l e c o n s e g u e n z e . E ' i m p e n s a b i l e c h e l a R u s s i a r i u t i l i z z i q u e s t i b e n i f i n c h é n o n r i s a r c i r à i d a n n i c a u s a t i a l l ' U c r a i n a " .