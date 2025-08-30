C o p e n a g h e n , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I m i n i s t r i h a n n o d i s c u s s o d i u n p r o s s i m o p o s s i b i l e p a c c h e t t o d i s a n z i o n i c o n t r o l a R u s s i a . F r a l e o p z i o n i a l v a g l i o , s a n z i o n i s e c o n d a r i e n e i c o n f r o n t i d i c h i s o s t i e n e M o s c a , i l d i v i e t o d i i m p o r t a r e b e n i r u s s i , d a z i e a z i o n i c o n t r o l a f l o t t a o m b r a . I l f i n e è q u e l l o d i e s e r c i t a r e l a m a s s i m a p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a , o b i e t t i v o c h e s a r e b b e m a g g i o r m e n t e r a g g i u n g i b i l e s e f o s s e s o s t e n u t o a n c h e d a i p a r t n e r d ' o l t r e o c e a n o " . L o h a d e t t o l ' A l t o r a p p r e s e n t a n t e p e r l a p o l i t i c a e s t e r a d e l l ' U n i o n e E u r o p e a K a j a K a l l a s , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n c l u s i v a d o p o i l C o n s i g l i o d e g l i E s t e r i i n f o r m a l e d e l l a U e a C o p e n a g h e n .