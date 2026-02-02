W a s h i n g t o n , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e r u s s e h a n n o a c c e l e r a t o l a l o r o a v a n z a t a i n U c r a i n a p e r t u t t o i l m e s e d i g e n n a i o , c o n q u i s t a n d o q u a s i i l d o p p i o d e l t e r r i t o r i o r i s p e t t o a l m e s e p r e c e d e n t e . L o r i l e v a u n ' a n a l i s i d e l l ' I n s t i t u t e f o r t h e S t u d y o f W a r ( I s w ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C r i t i c a l T h r e a t s P r o j e c t . I d a t i m o s t r a n o c h e l a R u s s i a h a c o n q u i s t a t o 4 8 1 c h i l o m e t r i q u a d r a t i a g e n n a i o , r i s p e t t o a i 2 4 4 c h i l o m e t r i q u a d r a t i d i d i c e m b r e 2 0 2 5 : u n o d e i m a g g i o r i g u a d a g n i i n u n m e s e i n v e r n a l e d a q u a n d o l a R u s s i a h a i n v a s o l ' U c r a i n a q u a t t r o a n n i f a .