R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i n o n h a f i d u c i a n e i p r e s i d e n t i d i U s a , R u s s i a e U c r a i n a , D o n a l d T r u m p , V l a d i m i r P u t i n e V o l o d y m y r Z e l e n s k y . S e c o n d o u n s o n d a g g i o d e l l ' I s t i t u t o P i e p o l i , i n f a t t i , g l i i n t e r v i s t a t i d i c h i a r a n o i n m a g g i o r a n z a d i a v e r e p e r n u l l a f i d u c i a n e i t r e l e a d e r , r i s p e t t i v a m e n t e i n m i s u r a d e l 5 7 , 5 8 e 3 3 p e r c e n t o ( a n c h e i n q u e s t ' u l t i m o c a s o p e r c e n t u a l e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l 2 7 p e r c e n t o c h e d i c h i a r a d i a v e r e m o l t o e a b b a s t a n z a f i d u c i a ) .