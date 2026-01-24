Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Un ex combattente nel Donbass per le milizie filorusse viene 'arruolato' dal Movimento Cinquestelle per moderare una conferenza stampa alla Camera dei deputati, ironicamente proprio per parlare di diritto internazionale violato". Lo afferma Matteo Hallissey, presidente di Più Europa e Radicali. Lo scorso 15 gennaio, alla Camera dei deputati -afferma- è stato ospitato un evento dal titolo altisonante: Lultimo sfregio al diritto internazionale: laggressione Usa al Venezuela. A promuoverlo la deputata del M5S Stefania Ascari. Lo abbiamo raccontato oggi su 'Il Riformista': nella stessa locandina riescono a convivere una veemente denuncia delle violazioni del diritto internazionale e il nome di Alberto Fazolo, letteralmente un ex combattente in Donbass contro lEsercito ucraino dal 2015. Presentato come giornalista, Fazolo detto Nemo ha combattuto per due anni per le Repubbliche separatiste armate e finanziate dalla Russia, arruolandosi nellunità InteUnit del battaglione Prizrak (Fantasma)". "Parliamo di un personaggio -prosegue Hallissey - che ha il tesserino 2156 delle Forze Armate della Nuova Russia, oltre ad essere stato raccomandato per un visto russo direttamente da una mail del commissario politico della Brigata Fantasma Alexey Markov a funzionari russi. Non possiamo che chiedere allonorevole del M5S Ascari e a tutto il partito di prendere le distanze da questa figura vergognosa che hanno invitato a moderare una conferenza stampa alla Camera dei deputati".