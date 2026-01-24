R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n e x c o m b a t t e n t e n e l D o n b a s s p e r l e m i l i z i e f i l o r u s s e v i e n e ' a r r u o l a t o ' d a l M o v i m e n t o C i n q u e s t e l l e p e r m o d e r a r e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i r o n i c a m e n t e p r o p r i o p e r p a r l a r e d i d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v i o l a t o " . L o a f f e r m a M a t t e o H a l l i s s e y , p r e s i d e n t e d i P i ù E u r o p a e R a d i c a l i . “ L o s c o r s o 1 5 g e n n a i o , a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i - a f f e r m a - è s t a t o o s p i t a t o u n e v e n t o d a l t i t o l o a l t i s o n a n t e : ’ L ’ u l t i m o s f r e g i o a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e : l ’ a g g r e s s i o n e U s a a l V e n e z u e l a ’ . A p r o m u o v e r l o l a d e p u t a t a d e l M 5 S S t e f a n i a A s c a r i . L o a b b i a m o r a c c o n t a t o o g g i s u ' I l R i f o r m i s t a ' : n e l l a s t e s s a l o c a n d i n a r i e s c o n o a c o n v i v e r e u n a v e e m e n t e d e n u n c i a d e l l e v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i l n o m e d i A l b e r t o F a z o l o , l e t t e r a l m e n t e u n e x c o m b a t t e n t e i n D o n b a s s c o n t r o l ’ E s e r c i t o u c r a i n o d a l 2 0 1 5 . P r e s e n t a t o c o m e g i o r n a l i s t a , F a z o l o d e t t o ‘ N e m o ’ h a c o m b a t t u t o p e r d u e a n n i p e r l e R e p u b b l i c h e s e p a r a t i s t e a r m a t e e f i n a n z i a t e d a l l a R u s s i a , a r r u o l a n d o s i n e l l ’ u n i t à I n t e U n i t d e l b a t t a g l i o n e P r i z r a k ( F a n t a s m a ) " . " P a r l i a m o d i u n p e r s o n a g g i o - p r o s e g u e H a l l i s s e y - c h e h a i l t e s s e r i n o 2 1 5 6 d e l l e ‘ F o r z e A r m a t e d e l l a N u o v a R u s s i a ’ , o l t r e a d e s s e r e s t a t o r a c c o m a n d a t o p e r u n v i s t o r u s s o d i r e t t a m e n t e d a u n a m a i l d e l c o m m i s s a r i o p o l i t i c o d e l l a B r i g a t a F a n t a s m a A l e x e y M a r k o v a f u n z i o n a r i r u s s i . N o n p o s s i a m o c h e c h i e d e r e a l l ’ o n o r e v o l e d e l M 5 S A s c a r i e a t u t t o i l p a r t i t o d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a q u e s t a f i g u r a v e r g o g n o s a c h e h a n n o i n v i t a t o a m o d e r a r e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i " .