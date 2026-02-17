P a r i g i , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a F r a n c i a h a r i l a s c i a t o l a p e t r o l i e r a " G r i n c h " s o s p e t t a t a d i f a r p a r t e d e l l a " f l o t t a o m b r a " r u s s a , d o p o c h e i l s u o p r o p r i e t a r i o h a p a g a t o u n a m u l t a d i d i v e r s i m i l i o n i d i e u r o . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i J e a n - N o ë l B a r r o t s u X . I l m e s e s c o r s o , l e f o r z e f r a n c e s i e i l o r o a l l e a t i e r a n o s a l i t i a b o r d o d e l l a p e t r o l i e r a i n v i a g g i o t r a S p a g n a e M a r o c c o , d o p o c h e q u e s t a a v e v a i n i z i a t o i l s u o v i a g g i o v e r s o l a R u s s i a , p r i m a d i s c o r t a r l a i n u n p o r t o f u o r i M a r s i g l i a . " L a p e t r o l i e r a ' G r i n c h ' l a s c i a l e a c q u e f r a n c e s i d o p o a v e r p a g a t o d i v e r s i m i l i o n i d i e u r o e a v e r s o p p o r t a t o u n c o s t o s o f e r m o d i t r e s e t t i m a n e a F o s - s u r - M e r " , h a d i c h i a r a t o B a r r o t . " E l u d e r e l e s a n z i o n i e u r o p e e h a u n p r e z z o . L a R u s s i a n o n p o t r à p i ù f i n a n z i a r e i m p u n e m e n t e l a s u a g u e r r a a t t r a v e r s o u n a f l o t t a o m b r a a l l a r g o d e l l e n o s t r e c o s t e " .