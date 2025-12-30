Parigi, 30 dic. (Adnkronos/Afp) - Le accuse del Cremlino, secondo cui l'Ucraina ha attaccato una residenza di Vladimir Putin, non si basano su "alcuna prova concreta" e costituiscono "di per sé un atto di sfida contro l'agenda di pace" del presidente americano Donald Trump. Lo ha dichiarato l'entourage del presidente francese Emmanuel Macron. "Non esistono prove concrete a sostegno delle gravi accuse mosse dalle autorità russe, anche dopo aver verificato le informazioni con i nostri partner", ha osservato l'entourage presidenziale, aggiungendo che "le stesse autorità russe dicono tutto e il contrario di tutto su ciò che è realmente accaduto".
Ucraina: entourage Macron, 'nessuna prova su attacco residenza Putin'
30 dicembre, 2025 • 16:20