M o s c a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l d i a l o g o t r a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e i l l e a d e r s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p r e s t a b a s a t o s u l l a f i d u c i a r e c i p r o c a e l e p r o v o c a z i o n i d i K i e v n o n p o s s o n o m i n a r l o . L o h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v , c o m m e n t a n d o i l p r e s u n t o t e n t a t i v o d i K i e v d i a t t a c c a r e u n a d e l l e r e s i d e n z a d i P u t i n . " I l e a d e r m a n t e n g o n o u n d i a l o g o f i d u c i o s o e c o n t i n u a n o a i m p e g n a r s i n e i c o l l o q u i . T a l i p r o v o c a z i o n i , t a l i a t t i d i t e r r o r i s m o d i S t a t o , n o n p o s s o n o m i n a r e q u e s t o l i v e l l o d i f i d u c i a r e c i p r o c a t r a i d u e p r e s i d e n t i " , h a s o t t o l i n e a t o . I e r i i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v a v e v a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i c h e n e l l a n o t t e l ' U c r a i n a a v e v a l a n c i a t o u n a t t a c c o t e r r o r i s t i c o c o n t r o l a r e s i d e n z a d i P u t i n n e l l a r e g i o n e d i N o v g o r o d , i m p i e g a n d o 9 1 d r o n i . " T u t t i i d r o n i s o n o s t a t i d i s t r u t t i d a l l e d i f e s e a e r e e ; n o n s i s e g n a l a n o v i t t i m e o d a n n i " , h a o s s e r v a t o L a v r o v . L ' a z i o n e è s t a t a c o n d o t t a d a K i e v n e l c o n t e s t o d i i n t e n s i n e g o z i a t i p e r r i s o l v e r e i l c o n f l i t t o u c r a i n o , h a s o t t o l i n e a t o l ' a l t o d i p l o m a t i c o r u s s o . A s u a v o l t a , l ' a s s i s t e n t e d e l C r e m l i n o Y u r y U s h a k o v h a a f f e r m a t o c h e d u r a n t e u n a t e l e f o n a t a c o n T r u m p , P u t i n h a a t t i r a t o l ' a t t e n z i o n e s u l l ' a t t a c c o d i K i e v , a v v e n u t o " q u a s i i m m e d i a t a m e n t e " d o p o i c o l l o q u i t r a S t a t i U n i t i e U c r a i n a a M a r - a - L a g o , e h a a v v e r t i t o c h e n o n s a r e b b e r i m a s t o " s e n z a r i s p o s t a " . I l l e a d e r r u s s o h a a n c h e d e t t o a T r u m p c h e l a p o s i z i o n e d i M o s c a n e i n e g o z i a t i p e r r i s o l v e r e i l c o n f l i t t o s a r à r i v a l u t a t a .