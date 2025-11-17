R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , s o t t o l i n e a c h e " i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a n o n m o s t r a s e g n a l i d i d i s t e n s i o n e " e o s s e r v a " c o n p r e o c c u p a z i o n e l ’ a c c a n i m e n t o d e l l a R u s s i a n e l p e r s e g u i r e , a d o g n i c o s t o , i p r o p r i o b i e t t i v i d i a n n e s s i o n e t e r r i t o r i a l e . K i e v r e s t a b e r s a g l i o d i c o n t i n u i b o m b a r d a m e n t i c o n t r o i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e c i v i l i , c o n g r a v i i n t e r r u z i o n i e n e r g e t i c h e e n u m e r o s e v i t t i m e ; i l p r e z z o s o s t e n u t o d a l l a p o p o l a z i o n e è s e m p r e p i ù p e s a n t e e i n i q u o " . I l C o n s i g l i o " h a c o n f e r m a t o i l p i e n o s o s t e g n o i t a l i a n o a l l ’ U c r a i n a n e l l a d i f e s a d e l l a s u a l i b e r t à . I n q u e s t o s e n s o s i i n q u a d r a i l d o d i c e s i m o d e c r e t o d i a i u t i m i l i t a r i . F o n d a m e n t a l e r i m a n e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e i n i z i a t i v e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d e l l a N a t o d i s o s t e g n o a K i e v e i l l a v o r o p e r l a f u t u r a r i c o s t r u z i o n e d e l P a e s e " . I l c o n f l i t t o - s i l e g g e a n c o r a n e l c o m u n i c a t o d i f f u s o a l t e r m i n e d e l l a r i u n i o n e - h a m o s t r a t o u n a t r a s f o r m a z i o n e n e l l a c o n d o t t a d e l l e a z i o n i m i l i t a r i s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ i m p i e g o d i d r o n i , c h e l a R u s s i a u t i l i z z a a n c h e v i o l a n d o l o s p a z i o a r e o d e l l a N a t o e d e i P a e s i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a . S e d a u n l a t o t a l i a z i o n i h a n n o c o n f e r m a t o l a p r o n t e z z a d e l l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a , d a l l ’ a l t r o e v i d e n z i a n o a n c h e l a n e c e s s i t à p e r l ’ E u r o p a d i a d e g u a r e l e c a p a c i t à a i n u o v i s c e n a r i a t t r a v e r s o l a d e f i n i z i o n e d i p r o g e t t i d ’ i n n o v a z i o n e c o m e q u e l l i c o n t e n u t i n e l L i b r o b i a n c o p e r l a d i f e s a 2 0 3 0 " .