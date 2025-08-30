W a s h i n g t o n , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D o n a l d T r u m p n o n s i a r r e n d e . I l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o , r i v e l a a l l ' A f p u n f u n z i o n a r i o d e l l a C a s a B i a n c a , s t a a n c o r a c e r c a n d o d i o r g a n i z z a r e u n i n c o n t r o t r a i l e a d e r d i R u s s i a P u t i n e U c r a i n a Z e l e n s k y . " I l p r e s i d e n t e T r u m p e i l s u o t e a m p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e c o n t i n u a n o a d i a l o g a r e c o n f u n z i o n a r i r u s s i e u c r a i n i p e r r e a l i z z a r e u n i n c o n t r o b i l a t e r a l e , v o l t o a f e r m a r e l e u c c i s i o n i e p o r r e f i n e a l l a g u e r r a " , h a s p i e g a t o i l f u n z i o n a r i o , i n r i s p o s t a a l l e a f f e r m a z i o n i d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n , c h e a v e v a e s p r e s s o i l t i m o r e c h e T r u m p p o t e s s e e s s e r e " m a n i p o l a t o " d a V l a d i m i r P u t i n . S e c o n d o q u a n t o r i v e l a i l F i n a n c i a l T i m e s , i n o l t r e , d u r a n t e l ' i n c o n t r o a l l a C a s a B i a n c a c o n i l e a d e r e u r o p e i e Z e l e n s k y d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a , T r u m p a v r e b b e s u g g e r i t o d i d i s p i e g a r e f o r z e d i p e a c e k e e p i n g c i n e s i l u n g o u n a z o n a n e u t r a l e d i 1 . 3 0 0 k m c o m e p a r t e d i u n p o s s i b i l e a c c o r d o d i p a c e c o n l a R u s s i a . L ' i d e a , i n i z i a l m e n t e a v a n z a t a d a M o s c a n e l 2 0 2 2 , s a r e b b e s t a t a a c c o l t a c o n s c e t t i c i s m o d a i p a r t n e r e u r o p e i e r e s p i n t a d a K i e v p e r v i a d e l s o s t e g n o d i P e c h i n o a l l ’ i n d u s t r i a b e l l i c a r u s s a . L a C a s a B i a n c a h a p e r ò d e f i n i t o l e i n d i s c r e z i o n i " f a l s e " , p r e c i s a n d o c h e i n m e r i t o " n o n c ’ è s t a t a a l c u n a d i s c u s s i o n e " . P e c h i n o , d a l c a n t o s u o , h a n e g a t o o g n i i n t e n z i o n e d i i n v i a r e c o n t i n g e n t i m i l i t a r i , d i c h i a r a n d o c h e i r e p o r t " n o n s o n o v e r i t i e r i " . I l p r e s i d e n t e Z e l e n s k y h a r i b a d i t o l a s u a c o n t r a r i e t à a u n c o i n v o l g i m e n t o c i n e s e , a c c u s a n d o P e c h i n o d i a v e r a i u t a t o l a R u s s i a s i a n e l l a p r o d u z i o n e d i a r m i s i a n e l r e c l u t a m e n t o d i c i t t a d i n i c i n e s i p e r c o m b a t t e r e i n U c r a i n a . K i e v h a , i n v e c e , m o s t r a t o a p e r t u r a a l l a p o s s i b i l e p a r t e c i p a z i o n e d e l l a T u r c h i a a u n a f u t u r a f o r z a d i p e a c e k e e p i n g , c o n R e c e p T a y y i p E r d o g a n c h e h a o f f e r t o A n k a r a c o m e s e d e p e r n u o v i n e g o z i a t i e h a c o n f e r m a t o l a d i s p o n i b i l i t à a c o n t r i b u i r e a l l a s i c u r e z z a u c r a i n a i n c a s o d i c e s s a t e i l f u o c o . Z e l e n s k y h a r e s p i n t o , p o i , l e p r o p o s t e d i c r e a r e u n a z o n a c u s c i n e t t o t r a l e f o r z e u c r a i n e e r u s s e c o m e p a r t e d i u n a c c o r d o d i p a c e , s o s t e n e n d o c h e c i ò n o n r i f l e t t e l a r e a l t à d e l l a g u e r r a m o d e r n a . " S o l o c h i n o n c o m p r e n d e l o s t a t o t e c n o l o g i c o d e l l a g u e r r a m o d e r n a p r o p o n e u n a z o n a c u s c i n e t t o " , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o s e c o n d o q u a n t o r i f e r i s c e l a ' B b c ' , c o m m e n t a n d o l a p r o p o s t a s u l l a q u a l e s t a r e b b e r o l a v o r a n d o i l e a d e r e u r o p e i c h e p r e v e d e r e b b e u n a z o n a c u s c i n e t t o d i 4 0 k m c o m e p a r t e d i u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o o d i u n a c c o r d o a p i ù l u n g o t e r m i n e . " O g g i , l e n o s t r e a r m i p e s a n t i s i t r o v a n o a u n a d i s t a n z a d i o l t r e 1 0 k m l ' u n a d a l l ' a l t r a , p e r c h é t u t t o v i e n e c o l p i t o d a i d r o n i " , h a a f f e r m a t o Z e l e n s k y . " Q u e s t a z o n a c u s c i n e t t o - i o l a c h i a m o ' z o n a m o r t a ' , a l c u n i l a c h i a m a n o ' z o n a g r i g i a ' - i n p r a t i c a e s i s t e g i à " . I n t a n t o l ' U c r a i n a h a a n n u n c i a t o d i a v e r d i s t r u t t o d u e p o n t i a l l ' i n t e r n o d e l l a R u s s i a u t i l i z z a n d o u n p a i o d i d r o n i e c o n o m i c i d i u n c o s t o t r a i 6 0 0 e i 7 2 5 d o l l a r i p e r c o l p i r e d e p o s i t i d i m i n e e m u n i z i o n i n a s c o s t e d a l l e f o r z e r u s s e . L ' e s e r c i t o u c r a i n o h a d e t t o c h e i d u e p o n t i v i c i n o a l c o n f i n e c o n l a r e g i o n e u c r a i n a d i K h a r k i v s o n o s t a t i u t i l i z z a t i d a l l ' e s e r c i t o r u s s o p e r r i f o r n i r e l e l o r o t r u p p e c o m e r i f e r i s c e l a ' C n n ' . A c a u s a d e l l a l o r o i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a , i p o n t i e r a n o s t a t i m i n a t i , i n m o d o c h e l ' e s e r c i t o r u s s o p o t e s s e a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i f a r l i s a l t a r e i n a r i a i n c a s o d i u n ' i m p r o v v i s a a v a n z a t a u c r a i n a . A e f f e t t u a r e l ' o p e r a z i o n e è s t a t a l a 5 8 e s i m a b r i g a t a d i f a n t e r i a m o t o r i z z a t a d e l l ' e s e r c i t o u c r a i n o a p p e n a s c o p e r t o c h e i p o n t i e r a n o s t a t i m i n a t i . " A b b i a m o v i s t o u n ' o p p o r t u n i t à e l ' a b b i a m o c o l t a " , h a n n o s p i e g a t o a l l a C n n . U n o d e i p o n t i è s i t u a t o n e l l a r e g i o n e d i B e l g o r o d , n e l s u d d e l l a R u s s i a , v i c i n o a l c o n f i n e c o n l ' U c r a i n a . I l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z h a a v v e r t i t o c h e l a g u e r r a i n U c r a i n a p o t r e b b e p r o s e g u i r e p e r " a n c o r a m o l t i m e s i " , n o n o s t a n t e g l i u l t i m i s f o r z i g u i d a t i d a D o n a l d T r u m p p e r f a v o r i r e u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a . " N o n h o i l l u s i o n i s u l l e p r o s p e t t i v e d i u n a r a p i d a c o n c l u s i o n e d e l c o n f l i t t o - h a d i c h i a r a t o M e r z , r i b a d e n d o t u t t a v i a c h e - . N o n a b b a n d o n e r e m o l ' U c r a i n a " . " C ' è u n a g u e r r a i n E u r o p a , c o n d o t t a d a l l a R u s s i a , c h e h a a t t a c c a t o i l s e c o n d o P a e s e p e r d i m e n s i o n e d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o . S o n o t r e a n n i c h e q u e s t a g u e r r a è i n i z i a t a . Q u a n d o a s c o l t i a m o P u t i n , q u a n d o c i i n t e r e s s i a m o a l l a s u a d o t t r i n a , c a p i a m o c h e v u o l e r e s t a u r a r e l ' U n i o n e s o v i e t i c a i n t e r m i n i d i t e r r i t o r i . Q u i n d i l a s i t u a z i o n e è m o l t o s e r i a " , s p i e g a a n c o r a M e r z . " T u t t i s p e r i a m o c h e u n g i o r n o p o t r e m o v i v e r e d i n u o v o d a b u o n i v i c i n i c o n i r u s s i , m a p u r t r o p p o o g g i s i a m o m o l t o , m o l t o l o n t a n i d a c i ò " c o n c l u d e i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o .