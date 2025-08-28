R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t o r i a d i C a m i l l a M a n c i n i m i h a a f f a s c i n a t o , h o l e t t o i s u o i l i b r i e m i s o n o i n n a m o r a t a d e l l a s u a s t o r i a . E c o s ì l ' h o v o l u t a a ' F o r u m ' " . A p a r l a r e c o n l ' A d n k r o n o s è l a c o n d u t t r i c e d e l l a s t o r i c a t r a s m i s s i o n e , B a r b a r a P a l o m b e l l i , c h e r a c c o n t a c o m e è n a t a l a d e c i s i o n e d i f a r s a l i r e a b o r d o d e l t e a m d e l p r o g r a m m a l a n e w e n t r y C a m i l l a M a n c i n i , s c r i t t r i c e 2 8 e n n e e f i g l i a d e l l ' e x c t d e l l a N a z i o n a l e d i C a l c i o R o b e r t o M a n c i n i . " L a s u a s t o r i a v e r r à r a c c o n t a t a i n t r a s m i s s i o n e , a b b i a m o p r e p a r a t o u n a c l i p d i p r e s e n t a z i o n e c o n l e i c h e r a c c o n t a i l s u o p e r c o r s o - s p i e g a l a g i o r n a l i s t a a l s u o d o d i c e s i m o a n n o c o n s e c u t i v o d i c o n d u z i o n e d i ' F o r u m ' - L e i f a r à p a r t e d e l g r u p p o d i r a g a z z i c h e g i à i l p u b b l i c o c o n o s c e " . L a g i o v a n e C a m i l l a h a a l l ' a t t i v o d u e l i b r i , ' S e i u n a f a r f a l l a ' e ' L i b e r a d i e s s e r e m e ' , i n c u i r a c c o n t a l e d i f f i c o l t à d o v u t e a d u n a p a r e s i f a c c i a l e , u n a c o n d i z i o n e c h e l e c a u s a a s i m m e t r i a a l v i s o e m o b i l i t à r i d o t t a s u l l a t o d e s t r o c h e l ' a c c o m p a g n a d a l l a n a s c i t a , e l a s c o p e r t a d i u n e q u i l i b r i o i n t e r i o r e e d i u n a n u o v a f o r z a d o p o i l b u l l i s m o s u b i t o . " Q u e s t ' a n n o p a r l e r e m o m o l t o d e i t e m i d e l l ' a d o l e s c e n z a , d e l l o s t i g m a d e l l a m a l a t t i a , d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . N e i s u o i l i b r i c ' e r a t u t t o q u e s t o , u n o è u n r o m a n z o e u n a u n ' a u t o b i o g r a f i a " . T r a l e a l t r e n o v i t à d e l l a n u o v a s t a g i o n e d i ' F o r u m ' " c ' è i l n u o v o g i u d i c e , C l a u d i o M a t t i o l i , c h e è a p p e n a a n d a t o i n p e n s i o n e - s p i e g a l a P a l o m b e l l i - e t o r n e r à B e a t r i c e D a l i a , e s p e r t a d i m e d i a z i o n e f a m i l i a r e e d i a d o l e s c e n z a . L ' a p p u n t a m e n t o c o n l a n u o v a s t a g i o n e d i ' F o r u m ' è p e r l ' 8 s e t t e m b r e a l l e 1 1 . 0 0 s u C a n a l e 5 .