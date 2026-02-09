M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l g i u d i c e d e l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o R o b e r t o P e r t i l e i n t e r v i e n e n u o v a m e n t e s u F a b r i z i o C o r o n a e d i f r o n t e a l l e u l t e r i o r i l a m e n t e l e d i A l f o n s o S i g n o r i n i - l ' e x f o t o g r a f o n o n r i s p e t t a i l d i v i e t o d i p u b b l i c a r e c o n t e n u t i s u l c o n d u t t o r e t v e " g i u n g e p e r s i n o a c o m p i a c e r s i d i t a l e s u o i l l e c i t o r i f i u t o " - d e n u n c i a C o r o n a a l p u b b l i c o m i n i s t e r o p e r i l r e a t o c h e p u n i s c e l a m a n c a t a e s e c u z i o n e d o l o s a d i u n p r o v v e d i m e n t o d e l g i u d i c e ( e x a r t i c o l o 3 8 8 d e l c o d i c e p e n a l e ) . I l r e a t o i n d i c a t o d a l g i u d i c e - p u ò c o m p o r t a r e u n a p e n a f i n o a t r e a n n i - è r i v o l t o a c h i s i s o t t r a e a l l ' a d e m p i m e n t o d i o b b l i g h i c i v i l i d e r i v a n t i d a u n p r o v v e d i m e n t o g i u d i z i a r i o . N e l p r o v v e d i m e n t o c h e r e s p i n g e l e r i c h i e s t e d i C o r o n a , i l g i u d i c e P e r t i l e d à a n c h e a t t o c h e , i n f o r z a d e l l ’ o r d i n a n z a d e l 2 6 g e n n a i o 2 0 2 6 e i n a p p l i c a z i o n e d e l R e g o l a m e n t o U e 2 0 2 2 / 2 0 6 5 , S i g n o r i n i " h a f a c o l t à d i r i v o l g e r e d i r e t t a m e n t e a g l i h o s t i n g p r o v i d e r l a r i c h i e s t a d i r i m u o v e r e d a i l o r o s e r v e r ( o d i r e n d e r e c o m u n q u e i n d i s p o n i b i l i a l p u b b l i c o ) t u t t i i c o n t r o v e r s i m a t e r i a l i " e r i s e r v a a l f u t u r o e v e n t u a l e g i u d i z i o d i m e r i t o " o g n i a l t r o p r o v v e d i m e n t o s u l l e r e s t a n t i r i c h i e s t e f o r m u l a t e d a l g i o r n a l i s t a " .