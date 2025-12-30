T u r c h i a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e d i s i c u r e z z a t u r c h e h a n n o a r r e s t a t o 3 5 7 p e r s o n e d u r a n t e u n a m a x i o p e r a z i o n e i n t u t t o i l P a e s e c o n t r o i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o d e l l o S t a t o I s l a m i c o . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i A l i Y e r l i k a y a . " D u r a n t e l e o p e r a z i o n i s i m u l t a n e e c o n d o t t e q u e s t a m a t t i n a d a l l e n o s t r e f o r z e d i p o l i z i a i n 2 1 p r o v i n c e , a b b i a m o a r r e s t a t o 3 5 7 s o s p e t t i l e g a t i a l l ' I s i s . N o n a b b i a m o m a i d a t o l a m i n i m a p o s s i b i l i t à a c o l o r o c h e c e r c a n o d i m e t t e r e i n g i n o c c h i o q u e s t o P a e s e a t t r a v e r s o i l t e r r o r i s m o " , h a s c r i t t o i l m i n i s t r o s u X .