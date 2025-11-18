R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i a n n o i n S i c i l i a i t u m o r i f a n n o r e g i s t r a r e p i ù d i 2 6 m i l a n u o v e d i a g n o s i . S o n o p o i r e s p o n s a b i l i d i 3 6 m i l a r i c o v e r i o s p e d a l i e r i e i t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a r i s u l t a n o i n c r e s c i t a c o m e n e l r e s t o d e l l ' I t a l i a . O g n i p a z i e n t e , d u r a n t e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a , d o v r e b b e s o t t o p o r s i a 5 f o n d a m e n t a l i v a c c i n a z i o n i : l ' a n t i - p n e u m o c o c c i c a , l ' a n t i n f l u e n z a l e , q u e l l a c o n t r o l ' H e r p e s z o s t e r , l ' a n t i - H p v e q u e l l a c o n t r o i l C o v i d - 1 9 . E ' q u a n t o e m e r g e o g g i d u r a n t e i l c o n v e g n o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' c h e s i t i e n e p r e s s o l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a C a n n i z z a r o d i C a t a n i a . E ' p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) c h e h a l a n c i a t o q u e s t ' a n n o l a n u o v a e d i z i o n e d e l l ' o m o n i m a c a m p a g n a n a z i o n a l e . E ' p a r t i t o u n t o u r i n 1 0 r e g i o n i i n c u i s o n o o r g a n i z z a t i i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . O g g i s i s v o l g e l a t a p p a s i c i l i a n a d e l p r o g e t t o r e s o p o s s i b i l e c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . G l i i n c o n t r i e l a c a m p a g n a h a n n o l ' o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e n e i p a z i e n t i e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s c i e n t i f i c h e a g g i o r n a t e . " I l c a n c r o è u n a m a l a t t i a s e m p r e p i ù c u r a b i l e e g u a r i b i l e - a f f e r m a G i u s e p p a S c a n d u r r a , d i r e t t o r e U o c O n c o l o g i a m e d i c a A o C a n n i z z a r o - D i v e n t a i m p o r t a n t e p r e s e r v a r e a 3 6 0 g r a d i l a s a l u t e d e l p a z i e n t e e l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e i n f e t t i v e p e r m e t t e d i e v i t a r e r i t a r d i o i n t e r r u z i o n i d e l t r a t t a m e n t o o n c o l o g i c o a t t i v o . A l c u n i a g e n t i p a t o g e n i p o s s o n o e s s e r e d a v v e r o p e r i c o l o s i p e r p e r s o n e c h e s t a n n o g i à a f f r o n t a n d o u n a n e o p l a s i a . L a p a t o l o g i a e l e s u c c e s s i v e c u r e t e n d o n o i n f a t t i a c o m p r o m e t t e r e i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l n o s t r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o " . A d e s e m p i o " l ' H e r p e s z o s t e r è u n a m a l a t t i a v i r a l e a c u t a c h e a v o l t e r i s u l t a a n c h e f a t a l e - s o t t o l i n e a C a r m e l o I a c o b e l l o , d i r e t t o r e U o c M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' A o c a t a n e s e - O l t r e a l f o r t e d o l o r e d e t e r m i n a c o m p l i c a n z e t r a c u i d i s s e m i n a z i o n e c u t a n e a , m i o c a r d i t e , u l c e r e e p a n c r e a t i t i . D a q u a l c h e a n n o è d i s p o n i b i l e u n v a c c i n o r i c o m b i n a n t e c h e è p a r t i c o l a r m e n t e i n d i c a t o p e r l e p e r s o n e c o l p i t e d a n e o p l a s i a s o l i d a e s o t t o p o s t e a d i v e r s i t i p i d i t r a t t a m e n t o o n c o l o g i c o . A n c h e l e c o n s e g u e n z e d e l l ' i n f l u e n z a p o s s o n o e s s e r e m o l t o n e g a t i v e e p o r t a r e a s i n d r o m i d a d i s t r e s s r e s p i r a t o r i o a c u t o o p o l m o n i t i . V a s e m p r e s u g g e r i t a l ' i m m u n i z z a z i o n e s i a a l m a l a t o c h e a i c a r e g i v e r e l o s t e s s o v a l e p e r i l C o v i d - 1 9 . N o n o s t a n t e l a s u a m i n o r e d i f f u s i o n e i l v i r u s r a p p r e s e n t a c o m u n q u e u n p e r i c o l o d a n o n s o t t o v a l u t a r e " . " P e r f a v o r i r e l e v a c c i n a z i o n i b i s o g n a r e n d e r e m e g l i o a c c e s s i b i l e l a p r e s t a z i o n e s a n i t a r i a - s u g g e r i s c e S c a n d u r r a - L e i m m u n i z z a z i o n i a n d r e b b e r o e s e g u i t e n e l l e s t e s s e s t r u t t u r e d o v e i p a z i e n t i r i c e v o n o i t r a t t a m e n t i a n t i - c a n c r o . V a p o i c o n t r a s t a t a l a c o s ì d e t t a ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e ' c h e a v o l t e r i s c o n t r i a m o t r a l e p e r s o n e c h e d e v o n o a f f r o n t a r e i l c a n c r o , s i a n o e s s i p a z i e n t i o f a m i l i a r i . S o n o t i m o r i d e l t u t t o i n g i u s t i f i c a t i i n q u a n t o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a h a d i m o s t r a t o l a t o t a l e s i c u r e z z a d e l l e i m m u n i z z a z i o n i e l a l o r o n o n i n t e r f e r e n z a c o n l e t e r a p i e . B e n v e n g a n o q u i n d i l e i n i z i a t i v e , c o m e q u e l l a o d i e r n a , v o l t e a s e n s i b i l i z z a r e s u u n a s p e t t o n o n p i ù s e c o n d a r i o d e l l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a " . L a c a m p a g n a ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i , p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .