M i l a n o , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a u n c a s o s u 1 0 d i c a n c r o a l s e n o e a l l ' o v a i o è e r e d i t a r i o . A l l e d u e v a r i a n t i p a t o g e n e t i c h e B r c a 1 e B r c a 2 - n o t e a l g r a n d e p u b b l i c o c o m e i ' g e n i J o l i e ' p e r l a r i s o n a n z a m o n d i a l e a v u t a a n n i f a d a l l a s t o r i a p e r s o n a l e d e l l ' a t t r i c e h o l l y w o o d i a n a - s o n o a t t r i b u i b i l i 4 . 7 0 0 n u o v e n e o p l a s i e o g n i a n n o . P e r q u e s t e p a z i e n t i , e p e r i l o r o f a m i l i a r i , v a n n o r e s i p i ù v e l o c e m e n t e d i s p o n i b i l i i t e s t g e n e t i c i p e r i n d i v i d u a r e l a p r e s e n z a d e l l e a l t e r a z i o n i , c h i e d o n o g l i e s p e r t i . T u t t a v i a , p i ù d e l l a m e t à d e i m a l a t i e d e i l o r o p a r e n t i l a m e n t a l i s t e d ' a t t e s a t r o p p o l u n g h e p e r a c c e d e r e a f o n d a m e n t a l i e s a m i s a l v a v i t a . I n o l t r e , p e r t e s t q u a l i l ' H r d , c h e v e r i f i c a l ' e v e n t u a l e d e f i c i t d e l l e c e l l u l e t u m o r a l i n e l r i p a r a r e i d a n n i s u b i t i d a l D n a , l ' a c c e s s o e l a r i m b o r s a b i l i t à n o n è u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , p o r t a n d o a g r a v i d i s u g u a g l i a n z e , s e c o n d o l ' a n a l i s i . I l p e r i c o l o d i i n s o r g e n z a d e i d u e c a r c i n o m i è s i g n i f i c a t i v o : s o l o l a p r e s e n z a d e l l a m u t a z i o n e B r c a 1 a u m e n t a d i 3 7 v o l t e i l r i s c h i o d i c a n c r o o v a r i c o ( 6 v o l t e i n v e c e p e r q u e l l o m a m m a r i o ) . " I t e s t g e n e t i c i r i e n t r a n o n e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e e p e r m e t t o n o d i f a v o r i r e l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a - s o t t o l i n e a S a v e r i o C i n i e r i , P a s t P r e s i d e n t d i F o n d a z i o n e A i o m / A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a - N o n s o l o p e r ò , o f f r o n o i n f o r m a z i o n i p r e d i t t i v e c i r c a l a p o s s i b i l i t à d i r i s p o s t a a s p e c i f i c h e t e r a p i e a n t i - t u m o r a l i . L e v a r i a n t i g e n e t i c h e B r c a i n d i c a n o u n a m a g g i o r e s e n s i b i l i t à a l t r a t t a m e n t o c o n i n i b i t o r i P a r p . S o n o u n a c l a s s e d i f a r m a c i c h e i n t e r v e n g o n o n e l l a r i p a r a z i o n e d e l D n a n e i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l ' o v a i o i n f a s e a v a n z a t a . Q u e s t e i n n o v a z i o n i , f r u t t o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , v a n n o s e m p r e a s s i c u r a t e a n c h e s e i n t e r e s s a n o s o l o u n a p i c c o l a q u o t a d i t u m o r i f e m m i n i l i e r e d i t a r i " . I t e s t g e n e t i c i B r c a , c o n t i n u a C i n i e r i , " d o v r e b b e r o e s s e r e i n t r o d o t t i n e i n u o v i L e a ( L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ) , i l c u i a g g i o r n a m e n t o è i n f a s e d i d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e . C i a u g u r i a m o c h e , a n c h e g r a z i e a t a l e p r o v v e d i m e n t o , g l i e s a m i s i a n o p r e s t o p i ù a c c e s s i b i l i a t u t t i i c i t t a d i n i " . I l t e s t H r d , i n v e c e , n o n è a l m o m e n t o p r e v i s t o a l l ' i n t e r n o d e l t e s t o d e i n u o v i L e a . P e r s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e s u l t e m a , l a F o n d a z i o n e A i o m h a l a n c i a t o l a c a m p a g n a ' I T u m o r i E r e d o - F a m i l i a r i ' c h e h a p r e v i s t o w e b i n a r , t a l k s h o w , s o n d a g g i e a l t r e i n i z i a t i v e d e s t i n a t e a p a z i e n t i e c i t t a d i n i . L ' i n i z i a t i v a è a n c o r a i n c o r s o e d è r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A s t r a Z e n e c a . " È n e c e s s a r i a u n a m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e s u q u e s t e n e o p l a s i e - a g g i u n g e O r n e l l a C a m p a n e l l a , p r e s i d e n t e e f o n d a t r i c e d e l l ' a s s o c i a z i o n e a B R C A d a b r a c h e h a a p p e n a f e s t e g g i a t o i s u o i p r i m i 1 0 a n n i - S e b b e n e l a f r e q u e n z a p o s s a a p p a r i r e r e l a t i v a m e n t e b a s s a , i n t e r c e t t a r e t e m p e s t i v a m e n t e l e p e r s o n e p o r t a t r i c i e o f f r i r e l o r o p e r c o r s i d i s o r v e g l i a n z a s p e c i f i c i e o v e p o s s i b i l e s t r a t e g i e c h i r u r g i c h e d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o p u ò d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a e b a t t e r e i l c a n c r o s u l t e m p o . N e l 2 0 1 3 q u e s t e m u t a z i o n i s o n o d i v e n t a t e m o l t o ' f a m o s e ' d o p o c h e i l c a s o d e l l a a t t r i c e A n g e l i n a J o l i e f u a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e d e i m e d i a d i t u t t o i l m o n d o . A d i s t a n z a d i a n n i p e r ò n o t i a m o n o n s e m p r e u n a g i u s t a c o n s a p e v o l e z z a s u u n p r o b l e m a c h e è c o m p l e s s i v a m e n t e a b b a s t a n z a d i f f u s o e r i g u a r d a n o n s o l o l e d o n n e , m a a n c h e g l i u o m i n i . I l B r c a è c e r t a m e n t e u n a q u e s t i o n e c h e c o i n v o l g e i n t e r e f a m i g l i e " . S o l o i n I t a l i a s o n o o l t r e 3 8 0 m i l a l e d o n n e e g l i u o m i n i p o r t a t o r i d e l l e d u e v a r i a n t i p a t o g e n e t i c h e . " I l l o r o n u m e r o è p i ù o m e n o p a r i a g l i a b i t a n t i d i u n a c i t t à c o m e F i r e n z e - p r o s e g u e C i n i e r i - N o n t u t t e q u e s t e p e r s o n e s v i l u p p e r a n n o e f f e t t i v a m e n t e p o i u n a m a l a t t i a o n c o l o g i c a . C i ò n o n o s t a n t e , i l l o r o s t a t o d i s a l u t e v a c o s t a n t e m e n t e m o n i t o r a t o a t t r a v e r s o e s a m i d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a . C o n l a n o s t r a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a a b b i a m o v o l u t o i n c e n t i v a r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o . Q u e s t a n o n p u ò p i ù s o l o p a s s a r e d a s t i l i d i v i t a s a n i e d a l l ' a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g . S e r v o n o a n c h e d e i c o n t r o l l i m e d i c i q u a l i f i c a t i c h e d e v o n o e s s e r e a m p l i a t i a n c h e p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d i a l c u n e n e o p l a s i e s u l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . " A q u e s t e p e r s o n e v a a s s i c u r a t o u n s u p p o r t o p s i c o l o g i c o a d e g u a t o s i a p r i m a c h e d o p o l e c u r e - s o t t o l i n e a G a b r i e l l a P r a v e t t o n i , d o c e n t e d i P s i c o l o g i a d e l l e d e c i s i o n i a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o e d i r e t t r i c e d e l l a D i v i s i o n e d i P s i c o n c o l o g i a d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a ( I e o ) d i M i l a n o - I l d i s a g i o p s i c o l o g i c o c o l p i s c e p i ù d e l 5 0 % d i t u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i e v i v e r e c o m e p o r t a t o r e d i u n ' a l t e r a z i o n e g e n e t i c a o n c o l o g i c a p u ò r i s u l t a r e d i f f i c i l e , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i r e n d e n e c e s s a r i a l a c h i r u r g i a p r o f i l a t t i c a " . " U n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e u n a d e g u a t o s o s t e g n o p s i c o l o g i c o s o n o d u e a s p e t t i n o n s e c o n d a r i n e l l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i e r e d o - f a m i l i a r i - c o n c l u d e P a o l a M o r o s i n i , M e d i c a l A f f a i r s H e a d O n c o l o g y d i A s t r a Z e n e c a I t a l i a - L a n o s t r a a z i e n d a s o s t i e n e c o n g r a n d e p i a c e r e l ' i n i z i a t i v a d i F o n d a z i o n e A i o m . C ' è u n f o r t e b i s o g n o n e l n o s t r o P a e s e d i i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e d i c a t e a l l ' o n c o l o g i a i n q u a n t o è u n a b r a n c a d e l l a m e d i c i n a i n r a p i d a e c o n t i n u a e v o l u z i o n e " .