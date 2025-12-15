R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a n n u n c i o d e l p r e m i e r s p a g n o l o P e d r o S á n c h e z s u l l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a b b o n a m e n t o u n i c o n a z i o n a l e p e r i t r a s p o r t i r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e p o l i t i c o c h i a r o : i n v e s t i r e s u l d i r i t t o a l l a m o b i l i t à è u n a s c e l t a p o s s i b i l e e p r o d u c e b e n e f i c i c o n c r e t i p e r c i t t a d i n i , g i o v a n i e l a v o r a t o r i . U n m o d e l l o c h e p e r m e t t e r à d i r i d u r r e d e l 6 0 % l e s p e s e d i v i a g g i o , s e m p l i f i c a n d o l ’ a c c e s s o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o e r a f f o r z a n d o l a c o e s i o n e s o c i a l e c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e p e r i g i o v a n i a l d i s o t t o d e i 2 6 a n n i c h e d a l l a s e c o n d a m e t à d i g e n n a i o p o t r a n n o m u o v e r s i c o n s o l i 3 0 e u r o s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o s p a g n o l o " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " I n I t a l i a , a l c o n t r a r i o , i l G o v e r n o M e l o n i - S a l v i n i c o n t i n u a a t a g l i a r e r i s o r s e a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . P e r c h é q u a n d o i n m a n o v r a n o n m e t t i r i s o r s e n e c e s s a r i e a c o p r i r e l ’ a u m e n t o d e l l ’ i n f l a z i o n e e g a r a n t i r e i s e r v i z i d i p r i m a , s i g n i f i c a c h e s t a i t a g l i a n d o . P e r c h é i s i n d a c i s a r a n n o c o s t r e t t i a r i d u r r e l e c o r s e o a d a u m e n t a r e i b i g l i e t t i , e p r e n d e r s i l a c o l p a a l p o s t o d i S a l v i n i e M e l o n i . U n a s c e l t a p o l i t i c a c h e p e n a l i z z a a n z i t u t t o p e n d o l a r i , s t u d e n t i e l a v o r a t o r i " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n d i c a d a t e m p o u n a s t r a d a d i v e r s a : i n v e s t i r e a l i v e l l o n a z i o n a l e s u l t r a s p o r t o p u b b l i c o c o m e s e r v i z i o e s s e n z i a l e e c o m e l e v a d i g i u s t i z i a s o c i a l e e c l i m a t i c a . È q u e s t a l a d i r e z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o a l l a m a n o v r a e d e l l e p r o p o s t e d i l e g g e d e l P D , a p a r t i r e d a q u e l l a c h e p r o p o n e i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e g r a t u i t o p e r s t u d e n t i s u l l ’ e s e m p i o d i E m i l i a - R o m a g n a e C a m p a n i a , u n a l e g g e c h e a i u t e r e b b e a n c h e i f u o r i s e d e a p o t e r t o r n a r e a c a s a p e r N a t a l e s e n z a s v e n a r s i . A n c h e s u l c a r o v o l i i l g o v e r n o s t a f e r m o , m a s i g n i f i c a c h e m o l t i s s i m e f a m i g l i e n o n p o t r a n n o p a s s a r e i l N a t a l e i n s i e m e p e r c h é n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i d i t o r n a r e . L ’ e s p e r i e n z a s p a g n o l a d i m o s t r a c h e q u a n d o c ’ è l a v o l o n t à p o l i t i c a s i p o s s o n o f a r e s c e l t e c o n c r e t e a f a v o r e d e l l e p e r s o n e " .