( A d n k r o n o s ) - L o S t r e t t o d i H o r m u z è d a d e c e n n i l ' a r t e r i a g i u g u l a r e d e l l ' e c o n o m i a e n e r g e t i c a g l o b a l e , m a r a r a m e n t e c o m e o g g i l a s u a c e n t r a l i t à a p p a r e c o s ì c a r i c a d i r i s c h i s t r u t t u r a l i . N o n s o l o p e r c h é d a q u e s t o s t r e t t o c o r r i d o i o m a r i t t i m o p a s s a u n a q u o t a d e c i s i v a d e l l ’ e n e r g i a g l o b a l e , m a p e r c h é è c a m b i a t o i l m o d o i n c u i l a m i n a c c i a v i e n e e s e r c i t a t a d a l r e g i m e i r a n i a n o , p e r c e p i t a d a g l i a t t o r i c h e d i p e n d o n o d a l l a p o s s i b i l i t à d i a t t r a v e r s a r l o l i b e r a m e n t e , e g e s t i t a d a c h i s i o c c u p a d i s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e . O g n i g i o r n o a t t r a v e r s o l o S t r e t t o d i H o r m u z t r a n s i t a n o c i r c a 1 8 – 2 1 m i l i o n i d i b a r i l i d i p e t r o l i o , p a r i a c i r c a i l 2 0 - 2 5 % d e l c o n s u m o m o n d i a l e , o l t r e a u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d e l c o m m e r c i o g l o b a l e d i g a s n a t u r a l e l i q u e f a t t o . L a m a g g i o r p a r t e d i q u e s t i f l u s s i è d i r e t t a v e r s o l ’ A s i a : C i n a , I n d i a , G i a p p o n e e C o r e a d e l S u d d i p e n d o n o i n m i s u r a c r i t i c a d a l l a s i c u r e z z a d i q u e s t o p a s s a g g i o . I l Q a t a r , t r a i m a g g i o r i e s p o r t a t o r i m o n d i a l i d i L n g , u t i l i z z a q u a s i e s c l u s i v a m e n t e H o r m u z p e r r a g g i u n g e r e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . E s i s t o n o a l t e r n a t i v e t e r r e s t r i , c o m e o l e o d o t t i i n A r a b i a S a u d i t a e n e g l i E m i r a t i , m a l a l o r o c a p a c i t à r e s t a l i m i t a t a e n o n p u ò c o m p e n s a r e u n ’ i n t e r r u z i o n e p r o l u n g a t a d e l t r a f f i c o m a r i t t i m o . P e r q u e s t o m o t i v o o g n i t e n s i o n e n e l l o S t r e t t o s i r i f l e t t e i m m e d i a t a m e n t e s u i m e r c a t i e n e r g e t i c i , s u i p r e m i a s s i c u r a t i v i d e l l e p e t r o l i e r e e s u l l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o g e o p o l i t i c o g l o b a l e . N e g l i u l t i m i m e s i l ’ a t t e n z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s i è c o n c e n t r a t a s u l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c a p a c i t à m i l i t a r i i r a n i a n e l u n g o l a c o s t a m e r i d i o n a l e d e l P a e s e , i n p a r t i c o l a r e n e l l a p r o v i n c i a d i H o r m o z g a n e n e l l ’ a r e a d i B a n d a r A b b a s , p r i n c i p a l e h u b n a v a l e i r a n i a n o a f f a c c i a t o s u l l o S t r e t t o . N o n s i t r a t t a d i u n a s i n g o l a m o s s a d i m o s t r a t i v a , m a d i u n s i s t e m a m i l i t a r e i n t e g r a t o c h e c o m p r e n d e m i s s i l i a n t i n a v e c o n g i t t a t a f i n o a 2 . 0 0 0 k m e b a l i s t i c i c o n m a g g i o r e g i t t a t a e p r e c i s i o n e c o m e i Q a s s e m B a s s i r ( s v e l a t i a m a g g i o 2 0 2 5 ) , s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a c o s t i e r a , d r o n i i m p i e g a b i l i i n m o d o c o o r d i n a t o e f o r z e n a v a l i l e g g e r e , i n c l u s i s o t t o m a r i n i d i f f i c i l i d a i n d i v i d u a r e . L a M a r i n a d e l l ' I r g c h a i n t r o d o t t o p i a t t a f o r m e i n n o v a t i v e c o m e l a p o r t a d r o n i S h a h i d B a g h e r i e h a r i m e s s o i n s e r v i z i o f r e g a t e a g g i o r n a t e c o m e l a S a h a n d , d o t a t e d i d i f e s e a e r e e p o t e n z i a t e . Q u e s t o d i s p o s i t i v o m i l i t a r e n o n s e r v e s o l o a l l a d e t e r r e n z a , m a p e r m e t t e u n c o n t r o l l o a s i m m e t r i c o d e l m a r e c a p a c e d i s a t u r a r e l e d i f e s e a v v e r s a r i e . C a p a c i t à p i ù s o f i s t i c a t e e m e g l i o i n t e g r a t e r i s p e t t o a l p a s s a t o . I l p u n t o c e n t r a l e , i n o g n i c a s o , n o n è l a p o s s i b i l i t à d i “ c h i u d e r e ” l o S t r e t t o ( i p o t e s i c h e m o l t i a n a l i s t i c o n s i d e r a n o d i f f i c i l m e n t e s o s t e n i b i l e n e l l u n g o p e r i o d o ) b e n s ì l a c a p a c i t à d i r e n d e r e c r e d i b i l e e c o s t a n t e l a m i n a c c i a d i i n s t a b i l i t à . D u r a n t e l a g u e r r a I r a n - I r a q d e g l i a n n i O t t a n t a , l a c o s i d d e t t a “ g u e r r a d e l l e p e t r o l i e r e ” v i d e a t t a c c h i , m i n e n a v a l i e s a b o t a g g i c h e c o l p i r o n o i l t r a f f i c o m e r c a n t i l e . I l r i s c h i o e r a e l e v a t o , m a l e c a p a c i t à m i l i t a r i e r a n o l i m i t a t e e l e d i n a m i c h e r e l a t i v a m e n t e p r e v e d i b i l i . T r a i l 2 0 1 1 e i l 2 0 1 9 , i n r i s p o s t a a l l e s a n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , T e h e r a n m i n a c c i ò p i ù v o l t e d i b l o c c a r e l o S t r e t t o , d a n d o l u o g o a s e q u e s t r i d i n a v i e i n c i d e n t i m i r a t i . A n c h e i n q u e l c a s o , p e r ò , l a s t r a t e g i a i r a n i a n a e r a s o p r a t t u t t o p o l i t i c a e s i m b o l i c a , p i ù c h e f o n d a t a s u u n c o n t r o l l o o p e r a t i v o s t a b i l e . O g g i l a d i f f e r e n z a è q u a l i t a t i v a . N o n è n e c e s s a r i o u n a t t a c c o d i r e t t o o u n a c h i u s u r a f o r m a l e : è s u f f i c i e n t e l a p e r c e z i o n e d i u n a m i n a c c i a c r e d i b i l e p e r r a l l e n t a r e i l t r a f f i c o m a r i t t i m o , f a r a u m e n t a r e i c o s t i a s s i c u r a t i v i , a l i m e n t a r e l a v o l a t i l i t à d e i p r e z z i d e l l ’ e n e r g i a e c o s t r i n g e r e l e c a n c e l l e r i e o c c i d e n t a l i a r e a g i r e i n t e m p o r e a l e . L a p r e c i s i o n e d e i n u o v i m i s s i l i ( c o m e i F a t t a h i p e r s o n i c i ) e l ' u s o d i " l o i t e r i n g m u n i t i o n s " ( d r o n i k a m i k a z e ) r e n d o n o o b s o l e t o i l c o n c e t t o d i " l i n e a d e l f r o n t e " : o g n i n a v e c o m m e r c i a l e è u n p o t e n z i a l e b e r s a g l i o s t a t i c o i n u n r a g g i o d i c e n t i n a i a d i c h i l o m e t r i . N o n s o l o m i s s i l i : l ' I r a n h a i n v e s t i t o p e s a n t e m e n t e n e l G p s s p o o f i n g ( f a l s i f i c a z i o n e d e i s e g n a l i G p s ) c h e i n d u c e l e n a v i m e r c a n t i l i a e n t r a r e i n a c q u e i r a n i a n e " p e r e r r o r e " , f a c i l i t a n d o n e i l s e q u e s t r o l e g a l e . I l p e r i c o l o p r i n c i p a l e n o n è u n a g u e r r a d i c h i a r a t a , m a u n ’ e s c a l a t i o n a c c i d e n t a l e . I n u n o s p a z i o m a r i t t i m o e s t r e m a m e n t e r i s t r e t t o t r a n s i t a n o o g n i g i o r n o p e t r o l i e r e , n a v i m e r c a n t i l i e u n i t à m i l i t a r i d i p i ù P a e s i . U n d r o n e a b b a t t u t o , u n s e g n a l e r a d a r i n t e r p r e t a t o e r r o n e a m e n t e o u n a m a n o v r a c o n s i d e r a t a o s t i l e p o s s o n o i n n e s c a r e u n a r e a z i o n e a c a t e n a d i f f i c i l m e n t e c o n t r o l l a b i l e . L a r a p i d i t à d e l l e t e c n o l o g i e m i l i t a r i m o d e r n e r i d u c e i t e m p i d i d e c i s i o n e e a u m e n t a i l r i s c h i o d i e r r o r e . A q u e s t o s i a g g i u n g e l ’ a m p l i f i c a z i o n e i m m e d i a t a d i o g n i i n c i d e n t e d a p a r t e d e i m e d i a e d e i s o c i a l n e t w o r k , c h e t r a s f o r m a e p i s o d i l o c a l i i n c r i s i p o l i t i c h e i n t e r n a z i o n a l i , r i d u c e n d o i m a r g i n i p e r s o l u z i o n i d i p l o m a t i c h e s i l e n z i o s e . I l c o n f r o n t o c o n i l p a s s a t o m o s t r a u n a d i f f e r e n z a s o s t a n z i a l e . S e p r i m a l a m i n a c c i a e r a e p i s o d i c a , o g g i a p p a r e s t r u t t u r a l e . S e i n p a s s a t o l a d e t e r r e n z a s i b a s a v a s u g e s t i s i m b o l i c i , o r a p o g g i a s u u n s i s t e m a m i l i t a r e c o m p l e s s o e i n t e g r a t o . L o S t r e t t o d i H o r m u z r e s t a a p e r t o , m a è p r o p r i o q u e s t a a p p a r e n t e n o r m a l i t à a r e n d e r e i l r i s c h i o p i ù i n s i d i o s o : l a s t a b i l i t à n o n è p i ù g a r a n t i t a d a l l ’ a s s e n z a d i t e n s i o n i , b e n s ì d a u n e q u i l i b r i o f r a g i l e i n c u i b a s t a p o c o p e r s p o s t a r e l ’ a g o d e l l a b i l a n c i a .