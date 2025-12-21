R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I n v i t o t u t t o i l P a r l a m e n t o a d a p p r o v a r e l a p r o p o s t a d e l l a L e g a c h e p r e v e d e c h e o g n i o r g a n i z z a t o r e d i m a n i f e s t a z i o n e p r e s e n t i u n a c a u z i o n e p e r s o n a l e e i n c a s o d i d a n n i p a g h i p e r s o n a l m e n t e , p e r c h è a d e s s o i d a n n i d i q u e s t i i m b e c i l l i l i p a g a n o g l i i t a l i a n i . O r g a n i z z i u n a m a n i f e s t a z i o n e ? T i d e v i f a r e g a r a n t e c h e s i a o r d i n a t a o p a g h i p e r s o n a l m e n t e i d a n n i c h e h a i f a t t o " . L o h a d e t t o M a t t e o S a l v i n i a Z o n a b i a n c a , i n o n d a q u e s t a s e r a R e t e q u a t t r o , p a r l a n d o d e l l o s g o m b e r o d e l c e n t r o s o c i a l e A s k a t a s u n a a T o r i n o .