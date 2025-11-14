R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C h i c r e d e d a v v e r o n e l l a d e m o c r a z i a n o n p u ò r e s t a r e a l l a f i n e s t r a m e n t r e T o r i n o s c i v o l a n e l l a v i o l e n z a . L a s c r i t t a ' M e l o n i a p p e s a ' , g l i o t t o a g e n t i f e r i t i e p e r s i n o u n t o m b i n o s c a g l i a t o c o n t r o l a P o l i z i a d a v a n t i a P o r t a N u o v a s e g n a n o u n a d e r i v a c h e n u l l a h a a c h e f a r e c o n l ’ e s p r e s s i o n e d e l p e n s i e r o : è o d i o p u r o , p r o v o c a z i o n e , a g g r e s s i o n e a l l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì G a e t a n o N a s t r i , s e n a t o r e q u e s t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " S e r v e u n a c o n d a n n a n e t t a , s e n z a a m b i g u i t à n é t e n t e n n a m e n t i . E s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , b e r s a g l i o d i o f f e s e i n d e g n e , e i l m i o p i ù p r o f o n d o r i n g r a z i a m e n t o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c h e a n c h e o g g i h a n n o d i f e s o c o n d i s c i p l i n a e c o r a g g i o l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .