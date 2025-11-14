R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n i f e s t a z i o n e s t u d e n t e s c a d i T o r i n o è d e g e n e r a t a a n c o r a u n a v o l t a i n e p i s o d i d i v i o l e n z a i n t o l l e r a b i l e c o n l a s c r i t t a ‘ M e l o n i a p p e s a ’ , o t t o f e r i t i t r a i r e p a r t i m o b i l i d e l l a P o l i z i a i m p e g n a t i n e g l i s c o n t r i i n v i a S a c c h i e n e g l i u f f i c i d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a , e a d d i r i t t u r a u n t o m b i n o l a n c i a t o c o n t r o g l i a g e n t i i n a s s e t t o a n t i s o m m o s s a d u r a n t e i t e n t a t i v i d i i n g r e s s o a l l a s t a z i o n e d i P o r t a N u o v a . F a t t i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e l i q u i d a t i c o m e s e m p l i c e p r o t e s t a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e p i e m o n t e s e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l a A m b r o g i o . " S i t r a t t a d i e p i s o d i g r a v i s s i m i - p r o s e g u e - c h e v a n n o c o n d a n n a t i s e n z a a m b i g u i t à . N o n è d i s s e n s o p o l i t i c o , n o n è r a b b i a g i o v a n i l e , m a è u n a v e r a e p r o p r i a d e r i v a a g g r e s s i v a e i n c i t a m e n t o a l l ’ o d i o . Q u e g l i s t u d e n t i , s p e s s o p o r t a t o r i d i b a n d i e r e d e l l a p a c e , v i v o n o i n v e c e d i p r o v o c a z i o n e " . " P u r t r o p p o e p i s o d i s i m i l i s i m o l t i p l i c a n o , a l i m e n t a n d o u n c l i m a t o s s i c o f a t t o d i i n s u l t i e e s t r e m i s m i . P r e o c c u p a i l s i l e n z i o d e l l a s i n i s t r a t o r i n e s e , p i e m o n t e s e e n a z i o n a l e d a v a n t i a q u e s t i f a t t i . C h i c r e d e n e l l a d e m o c r a z i a n o n p u ò t a c e r e , a n z i d o v r e b b e d a r e l ’ e s e m p i o s e n z a a m b i g u i t à , p e r i s o l a r e c h i s t r u m e n t a l i z z a l e p i a z z e . V o g l i o e s p r i m e r e i n o l t r e l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à e r i c o n o s c e n z a a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e i m p e g n a t e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a e o r d i n e p u b b l i c o d i f r o n t e a e p i s o d i t a n t o g r a v i " , c o n c l u d e .