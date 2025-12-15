V e r o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s e n s o d i q u e s t a o p e r a z i o n e d i r e b r a n d i n g è q u e l l o d i g u a r d a r e a l f u t u r o e d i p a r l a r e a l f u t u r o p e r c u i s e r v e u n b r a n d c o n u n n o m e c h e p o s s a e s s e r e p r o n u n c i a t o e c a p i t o . I l n o s t r o s c e n a r i o d i s v i l u p p o è i n I t a l i a , l ' a n n o s c o r s o a b b i a m o v i n t o m o l t i b a n d i d e l l a C o n s i p p e r d a r e e n e r g i a a c o m u n i i n t u t t o i l p a e s e ” . C o s ì F e d e r i c o T e s t a , p r e s i d e n t e d i M a g i s , e x A g s m A i m , o g g i a V e r o n a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e d e l b r a n d n a t o d a l l a r i c o m b i n a z i o n e d e l l e l e t t e r e d e l v e c c h i o n o m e . I l n u o v o b r a n d è s t a t o p r e s e n t a t o u f f i c i a l m e n t e d u r a n t e l a f e s t a d i N a t a l e d e l G r u p p o , c h e h a r i u n i t o o l t r e s e t t e c e n t o c o l l a b o r a t r i c i e c o l l a b o r a t o r i . L ' i m p e g n o d e l l ' a z i e n d a n o n s i c o n c e n t r a s o l o n e l t e r r i t o r i o : " M e n o d e l 3 0 % d e i n o s t r i c l i e n t i s o n o n e i c o m u n i d i V i c e n z a e d i V e r o n a - s p i e g a T e s t a - i l r e s t a n t e s o n o f u o r i e n o i d o b b i a m o p a r l a r e a n c h e a q u e s t i . I n o l t r e d o b b i a m o p a r l a r e a i g i o v a n i c h e s o n o i c l i e n t i d e l f u t u r o " . S i g u a r d a p o i a l f u t u r o : " C o m e p r o s s i m o p a s s o i n t e n d o t o r n a r e a p a r l a r e c o n i l n u o v o p r e s i d e n t e d e l V e n e t o . O g n i a n n o c i s o n o p i ù d i 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o c h e v a n n o f u o r i d a l l a r e g i o n e a i m p r e s e n a z i o n a l i c h e u n a v o l t a e r a n o d e l l o S t a t o m e n t r e o r a s o n o a l 2 3 % d e l l o S t a t o e a l r e s t a n t e d i f o n d i d i i n v e s t i m e n t o d i t u t t o i l m o n d o . R i u s c i r e a t e n e r e p a r t e d i q u e s t a r i c c h e z z a i n V e n e t o è u n a c o s a i m p o r t a n t e " c o n c l u d e T e s t a .