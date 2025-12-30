R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A d e s s o c e r c a n o d i i n f a n g a r c i . A v e t e s e g u i t o i l c a s o H a n n o u n ? N o i c h e s i a m o s e m p r e c o n t r o q u a l s i a s i f o r m a d i v i o l e n z a , s i a m o s e m p r e c o n t r o q u a l s i a s i t e r r o r i s m o , c i a c c u s a n o d i e s s e r e s t a t i c o m p l i c i , d i a v e r v o l u t o f a v o r i r e i n q u a l c h e m o d o i l f i n a n z i a m e n t o d i H a m a s . F o l l i a a s s o l u t a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n u n v i d e o s u i s o c i a l . " L o r o p e n s a n o d i p u l i r s i l a c o s c i e n z a i n q u e s t o m o d o ? D i s t r u m e n t a l i z z a r e e i n f a n g a r e l a b a t t a g l i a g i u s t a c o m b a t t u t a d a t a n t i s s i m i , a n c h e i g i o v a n i s s i m i , c h e s i s o n o a v v i c i n a t i a l l a p o l i t i c a p e r c h é h a n n o a v u t o g r i d a r e i l l o r o n o a u n g e n o c i d i o i n c o r s o . N o n c i r i u s c i r a n n o m a i " , a m m o n i s c e .