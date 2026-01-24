P a l e r m o , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S c o s s a d i t e r r e m o t o o g g i d i m a g n i t u d o 3 d e l l a S c a l a R i c h t e r a l l e 6 . 0 3 a 5 k m d a S c l a f a n i B a g n i ( P a l e r m o ) . E ' q u a n t o h a r i l e v a t o l ' I n g v . U n ' a l t r a s c o s s a d i t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 3 è s t a t a r e g i s t r a t a a l l e 6 . 3 6 n e l F r i u l i n o r d - o r i e n t a l e . E p i c e n t r o d e l l ' e v e n t o a 4 c h i l o m e t r i d a A n d r e i s ( P o r d e n o n e ) ; l a p r o f o n d i t à e p i c e n t r a l e , a s e g u i t o d e l l e v e r i f i c h e e f f e t t u a t e d a i t e c n i c i d e l l ' O g s - C r s p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a R e g i o n e , è s t a t a c a l c o l a t a a 1 2 , 3 c h i l o m e t r i d i p r o f o n d i t à .