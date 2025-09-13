M o s c a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s / a f p ) - U n t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 7 . 4 s i è v e r i f i c a t o o g g i s a b a t o 1 3 s e t t e m b r e a l l a r g o d e l l a c o s t a d e l l a K a m c h a t k a , n e l l ’ E s t r e m o o r i e n t e r u s s o , s e c o n d o l ’ I s t i t u t o g e o l o g i c o s t a t u n i t e n s e ( U s g s ) . L ’ e p i c e n t r o è s t a t o l o c a l i z z a t o a 1 1 1 c h i l o m e t r i a e s t d i P e t r o p a v l o v s k - K a m c h a t s k y , c a p o l u o g o d e l l a r e g i o n e , a u n a p r o f o n d i t à d i 3 9 , 5 c h i l o m e t r i . I l C e n t r o d i a l l e r t a t s u n a m i d e l P a c i f i c o ( P t w c ) a v e v a i n i z i a l m e n t e s e g n a l a t o i l r i s c h i o d i o n d e " p e r i c o l o s e " f i n o a u n m e t r o l u n g o a l c u n e c o s t e r u s s e , m a s u c c e s s i v a m e n t e h a c o n f e r m a t o c h e " l a m i n a c c i a è p a s s a t a " . L o s c o r s o l u g l i o l a s t e s s a p e n i s o l a e r a s t a t a e p i c e n t r o d i u n s i s m a a n c o r a p i ù v i o l e n t o , d i m a g n i t u d o 8 . 8 , c h e a v e v a g e n e r a t o o n d e d i q u a t t r o m e t r i e p o r t a t o a e v a c u a z i o n i i n G i a p p o n e , H a w a i i e a l t r i P a e s i d e l P a c i f i c o .