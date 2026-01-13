R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a p e r a v e r c i r a p p r e s e n t a t o d u r a n t e i f u n e r a l i a M a r t i g n y , a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p e r a v e r v o l u t o u n m o m e n t o d i r a c c o g l i m e n t o d i t u t t a l a p o l i t i c a e d e l P a e s e , a l m i n i s t r o T a j a n i p e r q u a n t o f a t t o e p e r c o m e l ' h a f a t t o . C i h a c o l p i t o m o l t o v e d e r e l ' i m m a g i n e d e l l a p r i m a d i c h i a r a z i o n e i n c u i h a d e t t o s o n o q u i c o m e p a d r e e c o m e n o n n o . L o a b b i a m o a p p r e z z a t o m o l t o e l a r i n g r a z i a m o " . L o h a d e t t o , t r a g l i a p p l a u s i d e l l ' a u l a , i l d e p u t a t o d e l P d T o n y R i c c i a r d i n e l s u o i n t e r v e n t o d o p o l ' i n f o r m a t i v a a l l a C a m e r a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s u C r a n s M o n t a n a . " È e v i d e n t e c h e q u a l c o s a n o n a b b i a f u n z i o n a t o e c h e l a g e s t i o n e s i a s t a t a p r o f o n d a m e n t e i n a d e g u a t a . S i a m o d i n a n z i a d e l l e c o l p e o d i f r o n t e a d e l d o l o ? N o n s p e t t a a n o i s t a b i l i r l o , m a c e r t a m e n t e n o n f a r e m o m a n c a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l a v i c e n d a , p e r c h é l e f a m i g l i e i n n a n z i t u t t o , e i l P a e s e , c h i e d e n d o d i c o n o s c e r e l a v e r i t à , c h i e d o n o c h e s i a f a t t a g i u s t i z i a " , h a d e t t o t r a l ' a l t r o R i c c i a r d i .