R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - T r a t t i e n e a s t e n t o l a c o m m o z i o n e R i t a D a l l a C h i e s a n e l s u o i n t e r v e n t o , i n a u l a a l l a C a m e r a , d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s u i f a t t i d i C r a n s M o n t a n a . " N o n r i e s c o p i ù a v e d e r e u n c a m i n e t t o a c c e s o , n o n c e l a f a c c i o . D i e t r o q u e l l e f i a m m e v e d o i v o l t i d i q u e i r a g a z z i " , d i c e l a d e p u t a t a d i F I p r e n d e n d o u n a l u n g a p a u s a . " I f a m i l i a r i d e v o n o s a p e r e c h e s o n o d i v e n t a t i a n c h e l a n o s t r a f a m i g l i a " , c h i u d e p o c o d o p o D a l l a C h i e s a v i s i b i l m e n t e c o m m o s s a .