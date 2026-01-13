R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n c e n d i o s c o p p i a t o n e l l a n o t t e d i C a p o d a n n o a l l ’ i n t e r n o d i u n l o c a l e a C r a n s - M o n t a n a , i n S v i z z e r a , h a p r o v o c a t o l a m o r t e d i 4 0 p e r s o n e d i d i v e r s e n a z i o n a l i t à e 1 1 6 f e r i t i . T r a l e v i t t i m e c i s o n o a n c h e s e i g i o v a n i i t a l i a n i : A c h i l l e , C h i a r a , E m a n u e l e , G i o v a n n i , R i c c a r d o e S o f i a e a l t r i 1 4 c o n n a z i o n a l i s o n o r i m a s t i g r a v e m e n t e f e r i t i . S t a v a n o f e s t e g g i a n d o l ’ a r r i v o d e l n u o v o a n n o c o n l a g i o i a d i v i v e r e t i p i c a d e l l a l o r o e t à . A v e v a n o u n ’ i n t e r a v i t a d a v a n t i " . L o h a d e t t o n e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l l e v i t t i m e d i C r a n s - M o n t a n a , i n S v i z z e r a . " Q u a n t o a v v e n u t o h a s u s c i t a t o u n p r o f o n d o d o l o r e e u n a d i f f u s a i n d i g n a z i o n e n e l n o s t r o P a e s e . A u s p i c o c h e s i a c c e r t i l a v e r i t à c o n i l m a s s i m o r i g o r e e c h e l a g i u s t i z i a f a c c i a i l p r o p r i o c o r s o i n t e m p i r a p i d i . M a n u l l a p o t r à m a i r e s t i t u i r e a l l e m a m m e e a i p a p à l ’ a f f e t t o d e i l o r o f i g l i - h a p r o s e g u i t o F o n t a n a - . N u l l a p o t r à a t t e n u a r e l e s o f f e r e n z e d i q u a n t i , a n c o r a o g g i , s t a n n o c o m b a t t e n d o t r a l a v i t a e l a m o r t e p e r l e c o n s e g u e n z e d e l l e u s t i o n i r i p o r t a t e " . " I n q u e s t a t r i s t e c i r c o s t a n z a d e s i d e r o q u i n d i r i n n o v a r e , a n o m e d e l l ’ A s s e m b l e a e m i o p e r s o n a l e , l e e s p r e s s i o n i d e l p i ù s e n t i t o c o r d o g l i o a i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e e l a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e f e r i t e e a l l e l o r o f a m i g l i e . R i v o l g i a m o u n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o a q u a n t i s i s o n o p r o d i g a t i n e l l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o e d i a s s i s t e n z a i n q u e l l e o r e d r a m m a t i c h e . L a n o s t r a g r a t i t u d i n e v a a l p e r s o n a l e m e d i c o - i n f e r m i e r i s t i c o , d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e , d e i m i n i s t e r i d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l ’ I n t e r n o , d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a e d i t u t t e l e a l t r e a u t o r i t à i m p e g n a t e n e l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e . I n v i t o o r a l ' A s s e m b l e a a o s s e r v a r e u n m i n u t o d i s i l e n z i o " , h a c o n c l u s o .