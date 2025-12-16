R o m a , 1 6 d i c - ( A d n k r o n o s ) - I n u n m e s e è s a l i t a d i o l t r e m e z z o m i l i a r d o l a s p e s a a c a r i c o d e l l o S t a t o p e r i l S u p e r b o n u s : l o c e r t i f i c a i l b o l l e t t i n o m e n s i l e d i f f u s o d a l l ' E n e a c h e f i s s a i l t o t a l e a 1 2 8 , 4 7 3 m i l i a r d i d i e u r o ( c o n t r o i 1 2 7 , 9 2 m i l i a r d i d i f i n e o t t o b r e ) . S a l i t o a n c h e i l n u m e r o d i e d i f i c i i n t e r e s s a t i d a l b e n e f i c i o a 5 0 1 . 7 6 6 ( + 4 1 8 ) , m e n t r e i l t o t a l e d e g l i i n v e s t i m e n t i ( i n c l u s e l e s o m m e n o n a m m e s s e a d e t r a z i o n e ) è p a r i a 1 2 5 , 2 7 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i 1 2 3 , 3 5 m i l i a r d i a m m e s s i a l l a d e t r a z i o n e . G l i i n t e r v e n t i f i n o r a c o n c l u s i a m m o n t a n o a 1 1 8 , 9 1 m i l i a r d i , p a r i a l 9 6 , 4 % d e l t o t a l e . D u e t e r z i d e g l i i n t e r v e n t i a m m e s s i a d e t r a z i o n e ( i l 6 8 , 2 % ) r i g u a r d a i c o n d o m i n i , c o n u n i n v e s t i m e n t o d i 8 4 , 1 m i l i a r d i m e n t r e q u e l l i p e r l e v i l l e t t e s o n o i l 2 2 , 7 % d e l t o t a l e c o n 2 7 , 9 6 m i l i a r d i m e n t r e l e u n i t à i m m o b i l i a r i i n d i p e n d e n t i s o n o i l 9 , 2 % c o n 1 1 , 2 9 m i l i a r d i . A m m o n t a a 1 , 0 5 m i l i a r d i i l t o t a l e d e g l i i n v e s t i m e n t i s u i m m o b i l i s t o r i c i . L ’ i n v e s t i m e n t o m e d i o p i ù e l e v a t o è q u e l l o p e r i c o n d o m i n i ( 6 1 0 . 8 3 7 , 1 0 e u r o ) , s e g u i t o d a g l i i m m o b i l i s t o r i c i ( 3 7 8 . 1 5 4 , 6 5 e u r o ) , d a l l e v i l l e t t e ( 1 1 7 . 1 6 8 , 3 6 e u r o ) e d a l l e u n i t à i m m o b i l i a r i i n d i p e n d e n t i ( 9 8 . 2 4 2 , 6 0 e u r o ) .